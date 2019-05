Austria | sesto titolo di fila per il Salisburgo 

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Il Salisburgo ha vinto il suoconsecutivo di campione d'con tre giornate di anticipo grazie alla vittoria per 2-1 sull'Vienna. È il 13°per il Salisburgo, il 10° da quando la Red Bull ha preso il controllo del club nel 2005. Salisburgo che completa anche la doppietta con la Coppa d'conquistata lo scorso fine settimana. L'allenatore Marco Rose lascerà il club alla fine della stagione per allenare il Borussia Moenchengladbach in Bundesliga. Sarà sostituito dal 45enne americano Jesse Marsch, ex allenatore dei New York Red Bulls.