ATP Monaco – Finale amara per Berrettini | l’azzurro ko contro il cileno Garin

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 6-7. Il cileno vince dopo oltre due ore di battaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell'ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L'azzurro ha conquistato l'accesso all'atto conclusivo sconfiggendo poco più di un'ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un'ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : il romano vuole il successo per entrare fra i primi 30 del mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell'ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín.

Tennis - ATP Monaco 2019 : Matteo Berrettini debordante - spazza via Bautista Agut e vola in finale! Nel pomeriggio tornerà in campo : Matteo Berettini non si ferma più e neanche la pioggia di ieri gli impedisce di conquistare la nona vittoria consecutiva e la Finale di Monaco, in Germania, sconfiggendo con un perentorio 6-4 6-2 in 1 ora e 11 minuti di partita lo spagnolo (n.21 del mondo) Roberto Bautista Agut, che l’azzurro aveva già superato l’anno passato a Gstaad (Svizzera) nell’atto conclusivo sulla terra elvetica. Un match senza storia che ha premiato il ...

Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 : a che ora inizia? Programma - tv e streaming : Matteo Berrettini si è qualificato alla Finale del Torneo ATP 250 di Monaco, il tennista italiano ha sconfitto il quotato spagnolo Roberto Bautista-Augut nella semiFinale disputata eccezionalmente in mattinata a causa della pioggia scesa ieri nella città tedesca. Oggi pomeriggio l’azzurro se la dovrà vedere con il cileno Christian Garin che ieri era stato giustiziere di Marco Cecchinato e che sicuramente si presenterà in campo più fresco ...

LIVE Berrettini-Bautista Agut - Semifinale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 6-4 6-2 - il romano vola in finale! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale del torneo ATP 250 di Monaco che mette di fronte Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

ATP Monaco - Berrettini show contro Bautista : Matteo conquista la finale : ATP Monaco, Berrettini ha sconfitto Bautista Agut in due set: finale conquistata per l’azzurro che troverà Garin ATP Monaco, un Berrettini sontuoso ha conquistato la finale del torneo che andrà in scena questo pomeriggio contro il giustiziere di Cecchinato, il cileno Garin. Stamane Berrettini ha dovuto disputare la semifinale rinviata ieri, una gara super da parte dell’azzurro che ha massacrato Bautista Agut, sconfitto 6-4 6-2. ...

