Atletica | Tortu e Aceti ai Mondiali di staffetta che qualificano per Doha

Atletica - Filippo Tortu : “Non vedo l’ora di correre i 200. Io come Valentino Rossi? Lo dice papà” : Filippo Tortu si trova in raduno a Roma dove si sta preparando per i Mondiali di staffette che andranno in scena a Yokohama nel weekend dell’11-12 maggio. Sta per incominciare la stagione all’aperto, il brianzolo si cimenterà sui 100 e 200 metri con l’obiettivo di essere grande protagonista ai Mondiali di Doha, nelle ultime settimane si è allenato a Tenerife e sembra essere tirato a lucido per vivere un’annata importante ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i convocati dell’Italia. Spiccano Tortu e Desalu - Howe nella 4×400! : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Le World Relays mettono in palio dei pass per i Mondiali di Doha a cui si qualificheranno le migliori dieci 4×100 e 4×400 ma anche dodici 4×400 miste, nuova specialità olimpica. Ben 30 azzurri saranno protagonisti nel ...

Atletica – World Relays di Yokohama : sono 30 i convocati azzurri - ci sono Tortu e Jacobs : In vista dei Mondiali riservati alle staffette, il dt La Torre ha convocato 30 atleti tra cui Filippo Tortu e Marcel Jacobs Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per le World Relays di Yokohama (11-12 maggio), l’evento mondiale di staffette che mette in palio la qualificazione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). foto Colombo/FIDAL sono 30 gli azzurri selezionati (15 ...

Atletica – Le staffette azzurre in raduno a Roma - c’è anche Tortu : Atletica: a Roma l’ultimo raduno delle staffette azzurre prima dei Mondiali, c’è anche Filippo Tortu Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato la lista dei convocati per l’ultimo raduno degli staffettisti prima delle World Relays di Yokohama(Giappone, 11-12 maggio). Sono 28 gli azzurri che lavoreranno sulle piste del Paolo Rosi e della Farnesina, a Roma, da lunedì 22 a sabato 27 aprile con il responsabile della ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno di preparazione - ci sono Tortu e Desalu : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per l’ultimo raduno in vista delle World Relays che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Gli azzurri saranno impegnati sulle piste del Paolo Rosi e della Farnesina a Roma dal 22 al 27 aprile, ben 28 atleti sono stati chiamati in causa e poi si procederà con la scrematura per definire chi ...

Atletica - Tortu a Rieti per l'esordio stagionale sui 100 metri : 'voglio abbassare il primato personale' : Atletica, per Filippo Tortu esordio stagionale sui 100 metri a Rieti il 24 maggio La data da segnare sul calendario è il 24 maggio. È ufficiale: sarà la pista di Rieti a ospitare la prima uscita di ...

Atletica - Filippo Tortu in pista a Rieti : “Non vedo l’ora di correre. Mi aspetto un forte miglioramento nei 200 metri” : Filippo Tortu è pronto ad animare la scena in una stagione che avrà nell’appuntamento dei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) l’evento clou. Il velocista principe del Bel Paese gareggerà il 24 maggio sulla pista di Rieti e sarà la prima esibizione per lui sui 100 metri. Le motivazioni del nostro portacolori sono altissime e la voglia di replicare un crono sotto i 10″ è tanta. Come riporta il sito della Fidal, Tortu da ...

Atletica – Tortu a Rieti per l’esordio stagionale sui 100 metri : “voglio abbassare il primato personale” : Atletica, per Filippo Tortu esordio stagionale sui 100 metri a Rieti il 24 maggio La data da segnare sul calendario è il 24 maggio. È ufficiale: sarà la pista di Rieti a ospitare la prima uscita di Filippo Tortu sui 100 metri nella stagione che culminerà nei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). In un evento interamente dedicato allo sprint, con gare di 100, 200 e 400 metri, il primatista italiano delle Fiamme Gialle si presenterà per ...

Atletica - l’Italia verso la stagione outdoor : tutti i ritiri degli azzurri. Tortu a Tenerife - Tamberi a Cipro : Tempo di raduni per tanti azzurri che si stanno preparando per la stagione all’aperto che culminerà con i Mondiali di Doha (27 settembre – 6 ottobre). Gli staffettisti sono impegnati a Formia ma vediamo anche dove saranno all’opera gli altri atleti di punta del nostro movimento. Filippo Tortu si allenerà a Tenerife (Spagna) dal 3 al 14 aprile, Gianmarco Tamberi ha festeggiato l’oro conquistato agli Europei Indoor e ora è ...

Atletica : Tortu diventa Cavaliere : Qui c'è tutto lo specchio della nostra società, sono molto onorato di premiare i campioni dello sport, oltre a personalità di scienza, arte, e altri ambiti della vita civile". Prima di Tortu, è stata ...

Atletica - Filippo Tortu nominato Cavaliere della Repubblica : “È il giorno più emozionante della mia vita” : Filippo Tortu è stato ufficialmente nominato Cavaliere della Repubblica. Oggi il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha insignito il 20enne della prestigiosa onorificenza con la seguente motivazione: “Per avere migliorato a 20 anni appena compiuti, lo scorso 22 giugno a Madrid, il record italiano nei 100 metri che apparteneva a Mennea. Primo italiano nella storia a scendere sotto i 10 secondo con il tempo di 9.99“. Riconoscimento ...

Atletica - Tortu va veloce ora è anche Cavaliere della Repubblica : Sono onorato di premiare campioni dello Sport, della scienza e dell'arte', ha aggiunto Giorgetti prima di iniziare la cerimonia. Intercettato dai giornalisti a margine dell'evento, Tortu si è detto ...

Atletica - Tortu diventa Cavaliere della Repubblica : 'il giorno più emozionante della mia vita' : Questo è lo specchio della nostra società e sono molto onorato di premiare i campioni dello sport, oltre a personalità della scienza, dell'arte', ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, ...

Atletica - Tortu diventa Cavaliere della Repubblica : “il giorno più emozionante della mia vita” : Filippo Tortu è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Sono stati consegnati oggi a Palazzo Chigi i diplomi di onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Tra gli insigniti anche l’azzurro dell’Atletica Filippo Tortu (Fiamme Gialle), il primo italiano di sempre riuscito a scendere sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri con il tempo di ...