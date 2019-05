Atalanta senza Favini | finita la cantera

Lazio senza difesa - Atalanta corre e vince : Lazio senza difesa, Atalanta corre e vince – C’è poco da piangere, se non sai difenderti è inutile sperare che gli avversari sbaglino tutti i tiri verso la tua porta. La Lazio di oggi non aveva difesa e non aveva velocità nelle gambe di chi doveva correre dietro a aiutare il povero Acerbi, l’unico che a difendere ci ha almeno provato. Lo scontro diretto tra le due rivali nella corsa alla Champions era cominciato bene per i padroni di casa, ...

Atalanta-Udinese - ore 19 Diretta Gasperini senza Ilicic insegue il quarto posto : Atalanta e Udinese si affrontano all'Atleti Azzurri d'Italia per la 34esima giornata di Serie A; è un incrocio di fondamentale importanza quello di questa sera tra i bergamaschi, reduci dalla vittoria ...

Atalanta-Fiorentina - le probabili formazioni : Gasperini senza Toloi e Hateboer : ATALANTA FIORENTINA probabili formazioni: – A poco più di due mesi dalla partita di andata, Atalanta e Fiorentina sono pronte a scendere in campo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia domani, giovedì 25 aprile alle 21 sempre su Rai1 e anche in streaming su Rai Play. Dopo il rocambolesco 3-3 maturato nella gara […] L'articolo Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Gasperini senza Toloi e Hateboer proviene da Serie A ...

Napoli-Atalanta - Gasperini senza timore : “prendiamoci al San Paolo i punti persi contro l’Empoli” : L’allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Napoli, in programma lunedì al San Paolo “Dobbiamo cercare di recuperare in trasferta i punti persi in casa con l’Empoli a cominciare dalla partita di Napoli. Sappiamo di affrontare una squadra di valore, ma abbiamo le carte per fare bene anche su un campo difficile come il San Paolo“. Mauro Locatelli/Laresse Sono le parole del tecnico ...

Inter-Atalanta senza emozioni : Finisce con un 0-0 che accontenta entrambe le squadre lo scontro Champions tra Inter e Atalanta a San Siro. Al termine di una partita senza grandi emozioni il punto conquistato permette ai padroni di ...

Live Inter-Atalanta 0-0 Brozovic ko - primo tempo senza gol : Si gioca a San Siro il match domenicale delle ore 18 tra Inter e Atalanta, uno scontro di fondamentale importanza per la corsa alla qualificazione in Champions League per la prossima stagione. I...

Inter - Spalletti prudente in conferenza stampa : “Atalanta da Champions. Assenza Icardi? La squadra ha reagito” : Luciano Spalletti omaggia l’Atalanta in vista della delicata sfida del 31° turno di Serie A: l’allenatore dell’Inter è ben conscio delle qualità degli avversari e dell’importanza dei 3 punti in palio contro una diretta concorrente “E’ una gara massiccia per l’importanza di classifica, contro una concorrente diretta che gioca stabilmente per l’alta classifica. Hanno tutte le carte in regola ...

L'Atalanta travolge il Parma. Oggi Roma-Napoli e Inter-Lazio senza Icardi : Povero Gattuso, costretto a subire nelle ultime settimane i colpi bassi dei suoi ragazzi. Prima la lite di Kessie con Biglia, poi ieri Donnarumma che litiga con il pallone e inventa la rete di Defrel ...