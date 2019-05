Ascolti TV | Sabato 4 maggio 2019 Ballando 3 | 953 mln – 22 6% Tutti in pista 4 | 522 mln

Ascolti TV | Sabato 4 maggio 2019 : Milly Carlucci Nella serata di ieri, Sabato 4 maggio 2019, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle alle, e .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie ha interessato .000 spettatori pari al % di ...

Ascolti Tv Sabato 4 maggio Amici o Ballando con le stelle : Ascolti Tv Sabato 4 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Ballando tutti in Pista + Ballando Con Le stelle – milioni e % Rai 2 – The Rookie 1×11-12 1a Tv – milioni e % Bull 1×05 1a Tv – milioni e % Rai 3 – Sapiens (dalle 21:40) – milioni e % Canale 5 -Amici di Maria De Filippi – milioni e % Rete 4 – Anche gli angeli mangiano fagioli – milioni ...

Ascolti TV | Sabato 27 aprile 2019. Ballando 3 - 8 mln – 22.56% (Tutti in Pista 4 - 2 mln – 20.46%) - Amici 3 - 6 mln – 22.67% : Ballando con le Stelle Nella serata di ieri, Sabato 27 aprile 2019, su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 20.5% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.55, e 3.834.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.46. Su Canale 5 il quinto serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.661.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21.13 all’1.30. La ...

Ascolti TV | Sabato 27 aprile 2019. Ballando 3 - 8 mln – 22.56% (Tutti in Pista 4 - 2 mln – 20.46%) - Amici 3 - 6 mln – 22.67% : Ballando con le Stelle Nella serata di ieri, Sabato 27 aprile 2019, su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 20.5% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.55, e 3.834.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.46. Su Canale 5 il quinto serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.661.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21.13 all’1.30. La ...

Ascolti TV | Sabato 27 aprile 2019. Ballando 3 - 8 mln – 22.56% (Tutti in Pista 4 - 2 mln – 20.46%) - Amici 3 - 6 mln – 22.67% : Ballando con le Stelle Nella serata di ieri, Sabato 27 aprile 2019, su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 20.5% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.55, e 3.834.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.46. Su Canale 5 il quinto serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.661.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21.13 all’1.30. La ...

Ascolti TV | Sabato 27 aprile 2019. Ballando 3 - 8 mln – 22.6% (Tutti in Pista 4 - 2 mln – 20.5%) - Amici 3 - 6 mln – 22.7% : Ballando con le Stelle Nella serata di ieri, Sabato 27 aprile 2019, su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle alle, e .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 il quinto serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie ha interessato .000 spettatori pari al % di ...

Ascolti tv sabato 27 aprile 2019 : Un sabato 'comune' tra Ballando con le Stelle e Amici 18. Non comune la durata della prima serata... Prime Time Su Rai 1 Ballando con le Stelle, quinta puntata (terminata alle 00.40), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Rookie ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Sapiens, settima puntata, ha registrato di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 18, quarta puntata (terminata ...

Ascolti TV | Sabato 27 aprile 2019 : Ballando con le Stelle Nella serata di ieri, Sabato 27 aprile 2019, su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle alle, e .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 il quinto serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie ha interessato .000 spettatori pari al % di ...

Ascolti Tv Sabato 27 Aprile - Amici di Maria de Filippi o Ballando con Le Stelle : Ascolti Tv Sabato 27 Aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 Ballando Tutti in Pista milioni e % Ballando con Le Stelle milioni e % Rai 2 The Rookie milioni e % Rai 3 Sapiens milioni e % (dalle 21:40 ca) Canale 5 Amici di Maria De Filippi milioni e % Rete 4 Renegade milioni e % Italia 1 L’era glaciale 2 milioni e % La7 milioni e % Tv8 Vacanza d’amore milioni e % Nove The Grey milioni e % Ascolti Tv ...

Ascolti TV | Social Auditel 27 aprile 2019 : Amici 18 spacca il sabato sera social con più di 300.000 Tweet e raggiunge Inter-Juventus : social Auditel 27 aprile 2019: Amici 18 è imbattibile nel Trend Topic del sabato sera. Su Twitter non rimane nulla a Ballando con le Stelle. Il sabato sera social dei programmi in tv è ancora una volta saldissimo nelle mani di Maria De Filippi. Nel Trend Topic italiano, l’hashtag ufficiale di Amici 18 ...

Ascolti TV | Sabato 20 aprile 2019. Ballando 21.07% (Tutti in Pista 18.86%) - Amici 20.71% : Milly Carlucci e Carolyn Smith Nella serata di ieri che precedeva la Pasqua – Sabato 20 aprile 2019 - su Rai1 la quarta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 3.995.000 spettatori pari al 18.9% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.56, e 3.442.000 spettatori pari al 21.1% dalle 21.59 alle 0.46. Su Canale 5 – dalle 21.15 all’1.04 – la quarta puntata del serale di Amici 18 ha ...

Ascolti Tv Sabato 20 Aprile - Ballando con le Stelle (18.9-21.1%) e Amici (20.7%) con Inter – Roma su Sky : Ascolti Tv Sabato 20 Aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Sabato 20 Aprile – Con l’incognita di Inter – Roma (1-1) su Sky, sfida pre-pasquale tra Amici di Maria De Filippi (riguarda Pio e Amedeo di ieri e il video di Maria che Balla con Ricky Martin) che conquista 3.447 milioni di spettatori con 20.7% di share tra le 21:15 e 1:04 e Ballando con le Stelle che ottiene 3.442 milioni di ...

Ascolti TV | Sabato 20 aprile 2019. Ballando 21.1% (Tutti in Pista 18.9%) - Amici 20.7% : Milly Carlucci e Carolyn Smith Nella serata di ieri che precedeva la Pasqua – Sabato 20 aprile 2019 - su Rai1 la quarta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 3.995.000 spettatori pari al 18.9% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.56, e 3.442.000 spettatori pari al 21.1% dalle 21.59 alle 0.46. Su Canale 5 – dalle 21.15 all’1.04 – la quarta puntata del serale di Amici 18 ha ...

Ascolti tv sabato 20 aprile 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le Stelle, quarta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Rookie ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Sapiens, sesta puntata, ha registrato di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 18, quarta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Un'impresa da Dio ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...