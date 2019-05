Ascolti Tv 4 maggio | Maria De Filippi ancora sconfitta | Amici perde contro Ballando

Ascolti TV | Sabato 4 maggio 2019. Ballando 3 - 953 mln – 22.56% (Tutti in pista 4 - 522 mln – 20.19%) - Amici 3 - 987 mln – 21.22% : Milly Carlucci Nella serata di ieri, Sabato 4 maggio 2019, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.522.000 spettatori pari al 20.2% di share, nel segmento Tutti in pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, e 3.953.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.55. Su Canale 5 – dalle 21.06 alle 0.54 – la sesta puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.987.000 spettatori pari al 21.2% di ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 maggio 2019 : Amici 18 irraggiungibile nel Trend Topic : Social Auditel 4 maggio 2019: Maria De Filippi leader del sabato sera Social Il sabato sera Social è di nuovo di Maria De Filippi. Amici 18 è padrone assoluto del Trend Topic, non solo il giorno della messa in onda, ma anche durante il corso della settimana. Nella puntata del 4 maggio 2019, Amici 18 ha ...

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share (l’ultimo segmento, in onda dalle 24.40 alle 24.46, ha registrato 1.717.000 spettatori con il 20.5% di share). Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato ...

Ascolti TV | Social Auditel 3 maggio 2019 : Ciao Darwin 8 torna in testa ma il finale di Gomorra 4 e il derby premia Sky sui social : social Auditel 3 maggio 2019: Ciao Darwin in testa al Trend Topic, boom di Sky con Juve-Torino e Gomorra 4. Crolla La Corrida sui social Dopo una settimana di stop, Ciao Darwin 8 torna di diritto in testa al Trend Topic Italiano. La trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha registrato un totale di ...

Ascolti tv USA giovedì 2 maggio bene Station 19 con il crossover con Grey’s Anatomy e Superstore : Ascolti tv USA giovedì 2 maggio Ascolti tv USA giovedì 2 maggio – Serata che ribalta gli schemi della rilevazione degli Ascolti e di ogni tipo di previsione, tra chi rinnova serie senza pubblico e chi cattura ancora pubblico con i crossover. Due mondi che si scontrano. Da un lato The CW che ha rinnovato In the Dark che conquista appena 513 mila spettatori e lo 0.1 nei demo 18-49 anni, dall’altro con il vecchio e caro traino e un ...