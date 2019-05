Arsenal solo pari | Chelsea in Champions

Juve - Ramsey saluta l'Emirates tra le lacrime. L'Arsenal : "Ti diciamo solo grazie" : Tra le lacrime, in mezzo all'affetto della sua gente. Mentre il suo futuro popolo lo aspetta come una cosa preziosa: Aaron Ramsey, bianconero in pectore, ha salutato con grande emozione l'Emirates ...

Pagelle Napoli-Arsenal 0-1 - Voti Europa League 2019 : malissimo i partenopei - brilla solo Koulibaly : Niente da fare per il Napoli di Carlo Ancelotti. Serviva un’impresa, invece è arrivata una performance deludente. L’Arsenal si impone anche nel ritorno dei quarti di finale di Europa League (per 1-0) e elimina i partenopei al San Paolo dopo il 2-0 dell’andata. A segno su punizione Lacazette. Andiamo a rivivere la gara con le Pagelle dei protagonisti partenopei. Pagelle Napoli-Arsenal 0-1 Napoli Meret, voto 5,5: errore ...

Il Napoli tenta la rimonta contro l’Arsenal : il match solo su Sky : Il grande giorno del Napoli è arrivato: questa sera la formazione partenepea proverà a continuare a tenere alta la bandiera dell’Italia nelle competizioni europee e a rimediare alla pesante sconfitta una settimana fa a Londra. Gli azzurri, infatti, erano stati sconfitti per 2-0 dall’Arsenal che ha dominato per gran parte della gara: pur essendo consapevoli […] L'articolo Il Napoli tenta la rimonta contro l’Arsenal: il ...

Napoli-Arsenal in tv su TV8 - gratis e in chiaro solo la Diretta Gol. Orario e programma su Sky : Questa sera (ore 21.00) si giocherà Napoli-Arsenal, ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2019: i partenopei andranno a caccia della rimonta contro la corazzata inglese, i ragazzi di Carlo Ancelotti devono ribaltare la sconfitta per 2-0 maturata settimana scorsa nel match d’andata e sono costretti a vincere con tre gol di scarto di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia una bolgia al San Paolo per spingere gli azzurri ...

Solo per Napoli-Arsenal - la maglietta del “Si può fare” : SI PUO’ FARE Conosciamo la delusione del crederci e non riuscirci, la delusione del secondo posto con 91 punti, la delusione di uscire dalla Champions con 12 punti, ma proprio per questo noi vogliamo crederci. Perché non c’è più tempo per i rammarichi, né per i vorrei ma non posso. Abbiamo deciso di lanciare una nuova T-shirt dedicata ed a edizione limitata (la trovate nello store Napolista) e di continuare a pensare positivo fino a ...

Solo 35mila biglietti venduti con l’Arsenal ma non è una novità - facciamo peggio anche della Fiorentina : E se neppure Napoli-Arsenal convince i tifosi ad andare al San Paolo, allora c’è davvero qualcosa che non va. La Gazzetta dello sport di oggi parla di soli 35.000 biglietti venduti per il match che vale la stagione in programma giovedì al San Paolo. Disamore, prezzi alti al San Paolo e impianto poco accogliente, questi i 3 motivi principali inquadrati dalla rosea. Ne restano soltanto quindicimila da vendere. Ad oggi ha fatto più spettatori ...

Calcio estero - continua l’ottimo momento dell’Arsenal : solo un pareggio per il Real Madrid [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Disastro Napoli - c’è solo l’Arsenal : 2-0 primo tempo : Disastro Napoli. Peggio che a Liverpool. La squadra praticamente non c’è. È impaurita sin dal primo minuto. E si consegna all’Arsenal che già è forte di suo, e che Emery dispone molto bene in campo. Il primo tempo finisce 2-0 e va bene alla squadra di Ancelotti. È peggio di qualsiasi fosca previsione. Bruttissimo Napoli. Inconsistente, Incapace di tenere un pallone che sia uno. È una squadra fantasma. Il Napoli sbaglia completamente ...

Arsenal-Napoli non si gioca solo in campo : è duello anche per James Rodriguez? : Una scadenza che si avvicina, per James Rodriguez, che al termine della stagione vedrà concludersi il biennio di prestito al Bayern Monaco, con i tedeschi che però al momento non sembrano avere ...

Da Diawara a Lazovic - un anno dopo solo l'Arsenal può salvare Ancelotti : Trecentosessantacinque giorni più in là, come nella più classiche delle storie senza un lieto fine. Napoli ed il Napoli, sembra passata una vita, ma è solo un anno quello che divide il gol di Amadou ...

Napoli - Ancelotti tranquillizza tutti : “solo una contrattura per Insigne - con l’Arsenal ci sarà” : L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma “Insigne? Ha fatto un’ecografia ieri. Non ci sono lesioni particolari, ma solo una contrattura all’adduttore, che non era il muscolo già interessato nel precedente infortunio, aveva avuto problema alla zona tendinea. Quindi il percorso di recupero è molto breve, tra 2-3 giorni starà apposto. Valuteremo per mercoledì contro ...

Europa League : Arsenal-Napoli. Il Chelsea solo in finale : Ecco il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Arsenal-Napoli. L’11 aprile l’andata a Londra, il 18 il ritorno a Napoli. Anche qui, come in Champions, ci sarà il tabellone definitivo come nel tennis. Arsenal-Napoli Villarreal-Valencia Slavia Praga-Chelsea Benfica-Eintracht Sorteggio non fortunato per gli azzurri che incontrano una delle due squadre più forti, l’altra è il Chelsea. Napoli-Arsenal sarà in qualche modo ...