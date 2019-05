Armi | a spendere di più sono Usa e Cina E Pechino vuole diventare una grande potenza

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) Mentre i negoziati commerciali trae Stati Uniti proseguono senza sosta, permane il sospetto più o meno condiviso che la rimozione delle tariffe incrociate non basterà a placare una rivalità ormai trasversale. Dalla supremazia tecnologica alla definizione di nuove “alleanze” sullo scacchiere globale. Un’ultima conferma arriva dal rapporto annuale dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), istituto internazionale indipendente specializzato in peace studies, secondo il quale, grazie alla spinta militarista di Washington e, nel 2018 la spesa mondiale destinata alla Difesa ha raggiunto la cifra astronomica di 1,82 trilioni di dollari, un 2,6% in più rispetto all’anno precedente. Si tratta della somma più elevata mai registrata a partire dal 1988, anno in cui i datidiventati per la prima volta disponibili.A guidare la ...

