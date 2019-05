lastampa

(Di domenica 5 maggio 2019) Quando pubblicai il mio primo libro - poco più di quindici anni fa - il riconoscimento critico era ancora ciò che uno scrittore esordiente desiderava sopra ogni altra cosa. Si attendeva, trepidanti, la recensione del critico o del giornale autorevole. Non si sperava semplicemente in un elogio ma, come nel magismo, in una certificazione della propri...

LaStampa : Aspettando il nuovo Tuttolibri. - LaStampa : Antonio Scurati: “C’era una volta la critica. Non solo in letteratura: è in crisi l’arte del giudicare”… - monsieur_dapoz : RT @mdimagritt: Piero Gobetti nel 1923 sui fascisti di Farinacci. Ovvero come e quanto i liberali spianarono la strada a Mussolini. (Da “M… -