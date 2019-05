Anticipazioni New Amsterdam su Canale 5 | trama episodi 1×13 e 1×14

New Amsterdam - Anticipazioni episodi del 5 maggio : Max si sottopone alla chemioterapia : La nota serie televisiva New Amsterdam tornerà con la seconda parte della prima stagione da questa sera domenica 5 maggio in prima serata con tre nuovi episodi. Il medical drama ha già catturato l'attenzione di moltissimi telespettatori con la prima parte della fiction, trasmessa lo scorso autunno su Canale 5. Nell'ultimo episodio andato in onda, Max Goodwin ha sparso le ceneri di sua sorella nel lago e poi ha avuto un collasso in presenza di ...

NEW AMSTERDAM - Anticipazioni episodi di domenica 5 maggio : Da domenica 5 maggio 2019, Canale 5 riaccende il prime time festivo con la seconda parte della prima stagione di New AMSTERDAM, la serie medical che lo scorso autunno ha entusiasmato il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. Nell’ultimo episodio trasmesso abbiamo visto Max Goodwin spargere le ceneri di sua sorella nel lago, per poi crollare a terra davanti a sua moglie. La nuova puntata riprende la storia esattamente dove si era ...

Ncis New Orleans 6 : trama - cast e Anticipazioni. Quando esce : Ncis New Orleans 6: trama, cast e anticipazioni. Quando esce Ncis – Unità anticrimine (Ncis) è una serie televisiva statunitense di genere poliziesco, firmata da Donald P. Bellisario e inizialmente nata come spin-off di JAG – Avvocati in divisa. Parallelamente al ritorno con l’undicesima stagione di Ncis Los Angeles, continuerà anche Ncis New Orleans, lo spin-off che ha debuttato nel 2014. Teniamo le orecchie aperte ora, ...

GREY’S ANATOMY 15×18 - Anticipazioni : “Trova il senso” - news e trama : Trova il senso (Add it up) è il diciottesimo episodio della quindicesima stagione di GREY’S ANATOMY, che FoxLife manda in onda lunedì 29 aprile 2019 alle 21.05. GREY’S ANATOMY, “Trova il senso”: spoiler Alex e Meredith si trovano alle prese con i loro sfuggenti partner: da un lato troviamo Andrew (sempre più protagonista in questa stagione) deluso e arrabbiato per aver dato piena fiducia all’invenzione ancora in fase ...

Brave New World : trama - cast e quando esce la serie tv. Le Anticipazioni : Brave New World: trama, cast e quando esce la serie tv. Le anticipazioni Nel 1932 usciva il romanzo di fantascienza di genere distopico Il mondo nuovo (in originale Brand New World), scritto da Aldous Huxley, da cui nel corso degli anni sono stati tratti diversi adattamenti. Ora, Brave New World sta per diventare una serie tv: inizialmente lo show avrebbe dovuto essere prodotto e trasmesso da Syfy, in seguito fu rilevato da USA Network, ...

GREY’S ANATOMY 15×17 - Anticipazioni : “Sognando le pecore” - news e trama : Sognando le pecore è il diciassettesimo episodio della quindicesima stagione di Grey’s ANATOMY, che FoxLife manderà in onda lunedì 22 aprile 2019 alle 21.05. GREY’S ANATOMY, Sognando le pecore: spoiler Tra il dire e il fare c’è di mezzo il dimostrare. E questo lo capiranno molto bene al Grey Sloan Memorial Hospital nel corso di questa puntata. La scorsa settimana abbiamo visto Karev sostenere il progetto “baby bag” di ...

New Amsterdam 2 : trama - cast e Anticipazioni. Quando inizia su Canale 5 : New Amsterdam 2: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia su Canale 5 Annunciato il rinnovo per New Amsterdam, la serie tv prodotta da NBC che ha visto la luce a partire dal 25 settembre del 2018 in America. Il medical-drama ideato da David Schulner è stato accolto in maniera piuttosto negativa dalla critica, ma ha avuto un buon successo di pubblico e ciò è stata la molla perché il network decidesse di investire sulla serie. La prima ...