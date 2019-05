Anticipazioni Mentre ero via ultima puntata | nuove inattese rivelazioni per Monica

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Per tutti i fan della fictionero via con protagonista Vittoria Puccini è giunto il momento della resa dei conti finale. La serie sta per salutare il suo vasto pubblico che l'ha seguita con così grande interesse e il prossimo giovedì 9 maggio andrà in onda la sesta edi questa stagione che ottenuto dei risultati d'ascolto a dir poco sorprendenti, riuscendo a conquistare il gradimento degli spettatori. Un ultimo appuntamento che si preannuncia a dir poco imperdibile e che sarà caratterizzato da un bel po' di colpi di scena, molti dei quali lasceranno gli spettatori con il 'fiato sospeso' e, soprattutto, curiosi di poter vedere in onda la seconda serie di questa fiction.ero via, gli spoiler della sesta edi giovedì 9 maggio Lesulla trama di questadiero via del 9 maggio rivelano che per la bella...

