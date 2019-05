Angelo Carotenuto | «Napoli non è diversa | i tifosi sono frustrati ovunque Il futuro del

ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2019), giornalista, una vita alla Gazzetta, fino a qualche settimana fa responsabile della redazione sportiva di Repubblica. Ha scritto due romanzi: Dove le strade non hanno nome (Ad Est dell’Equatore, 2013) e La grammatica del bianco (Rizzoli, 2014). Napoletano, si è trasferito nella capitale ma senza mai distogliere completamente lo sguardo dallacittà e dalla squadra. Anche se lui stesso si definisce un “laico” su De Laurentiis.Gli abbiamo chiesto la sua opinione sul difficile rapporto tra idele il presidente e sulle continue contestazioni a questa stagione della squadra.«Non restringerei il fenomeno al, vedo che è così dappertutto. Soprattutto quest’anno ho l’impressione che il calcio sia entrato nell’”anno della frustrazione”, nessuno è contento. A Torino criticano perfino Agnelli perché non hanno vinto la Champions e ...

CentroStudiSqua : ANGELO CAROTENUTO: VOLONTARIO SPEDIZIONE SCIENTIFICA IN SUDAFRICA PER RACCOLTA DATI TESI MAGISTRALE UNIVERSITA' FED… - maxwebe12006281 : @diegomiele @mihirdjin @NinoGalloni ad esempio a Napoli con i BOC ci hanno comprato i tram che non hanno mai utiliz… -