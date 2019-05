Ancelotti | «Insigne coraggioso Ridurremo il distacco dalla Juve»

Napoli - Ancelotti : “Rigore dubbio - Insigne ha avuto coraggio” : “Il rigore? Un episodio difficile da valutare, l’abbiamo visto mille volte e rimane il dubbio. Non credo però che sia stato dato il rigore per fare un favore al Napoli. Era successo anche a noi con Meret con la Juve, un episodio controverso su cui l’arbitro prende una decisione“. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta la vittoria sofferta contro il Napoli con un rigore nel recupero. E proprio sul ...

Ancelotti : «Il rigore di Insigne? Mi è piaciuto il suo coraggio e l’intraprendenza» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della partita vinta contro il Cagliari Sul rigore? «Non credo che sia stato dato per fare un favore al Napoli. E’ una situazione di difficile valutazione è successo anche a noi con Meret con la Juve». Il primo degli ultimi due obiettivi raggiunto. Fino al gol di Pavoletti era soddisfatto? «Trovo che nella prima parte della gara ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 : Ancelotti rilancia Insigne e Mertens : Napoli-Cagliari conta poco o niente ma Ancelotti non ci sta. Il tecnico azzurro cerca di trovare motivazioni per la squadra e vuole quella vittoria che significherebbe secondo posto quasi...

Ancelotti in conferenza : “Domani possiamo raggiungere gli 80 punti per chiudere bene la stagione. Insigne resterà. Cessioni scelte già fatte. Non mi interessa fare il manager. Su Lozano - Trippier - Barella e lo Stadio…” : conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Cagliari La conferenza stampa di Carlo Ancelotti tecnico del Napoli, dal centro di Castel Volturno: Perché Napoli-Cagliari è importante? “Perché abbiamo l’opportunità di conservare il secondo posto, raggiungere gli 80 punti e chiudere bene la stagione. La squadra dà segnali positivi, continua ad essere brillante, senza segnali di stanchezza, e proveremo a chiudere ...

Napoli - Ancelotti 'Dobbiamo chiudere bene la stagione - Insigne resta' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida al San Paolo con il Cagliari. Perché Napoli-Cagliari resta una partita importante, Ancelotti? 'Perché abbiamo l'obiettivo di conservare il ...

Napoli - Ancelotti svela il futuro di Insigne : “vuole restare qui e rinnovare. Callejon? Tutto un malinteso” : L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, soffermandosi sul futuro di Insigne “Da parte di Lorenzo c’è stata la volontà di ribadire la sua voglia di rimanere e allungare il contratto. D’altronde non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e questa settimana è servita per dare ulteriore conferma che vuole essere una pedina importante per questa ...

Insigne-Napoli - CorSport : “Svolta grazie ad Ancelotti - ADL e Giuntoli. Ipotesi rinnovo : i dettagli” : Insigne-Napoli, CorSport prospetta un possibile scenario: Insigne-Napoli, c’ è aria di distensione all’ ombra del Vesuvio, dove qualche giorno fa è tornato il sereno tra il club e il suo capitano. Il summit a casa Ancelotti ha dato i suoi frutti e alle fine le parti si sono riavvicinate ed unite in nome di un futuro comune ancora da scrivere. I rumors parlano dell’ intezione di andare avanti insieme, ma con quale accordo? ...

Corbo : “Ancelotti che equilibrio! Se resta Insigne - parte Koulibaly…” : Antonio Corbo scrive sul caso Insigne nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: Caso Insigne. Il meeteng che ha sancito la ‘pace’ in casa Napoli è l’argomento trattato nell’ultimo articolo di Antonio Corbo per il suo ‘Graffio’. Il noto giornalista di Repubblica, analizza gli scenari che potrebbero verificarsi nell’immediato futuro per l’attaccante napoletano e il club ...