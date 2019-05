Ancelotti in conferenza : «Il nuovo attaccante?Deve muoversi e attaccare la profondità» : La conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti al termine di Napoli-Cagliari Le pagelle della gara in prospettiva futura? Verdi uscito dopo 60′ negativi, Insigne scaccia l’incubo del rigore con la Juve. «Non voglio fare valutazioni individuali, ma il contesto è di una prima parte lenta, statica, controllando il gioco senza finalizzazione e verticalizzazione. Si giocavano molti palloni indietro e non abbiamo ...

Ancelotti in conferenza : “Domani possiamo raggiungere gli 80 punti per chiudere bene la stagione. Insigne resterà. Cessioni scelte già fatte. Non mi interessa fare il manager. Su Lozano - Trippier - Barella e lo Stadio…” : conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Cagliari La conferenza stampa di Carlo Ancelotti tecnico del Napoli, dal centro di Castel Volturno: Perché Napoli-Cagliari è importante? “Perché abbiamo l’opportunità di conservare il secondo posto, raggiungere gli 80 punti e chiudere bene la stagione. La squadra dà segnali positivi, continua ad essere brillante, senza segnali di stanchezza, e proveremo a chiudere ...

Napoli - Ancelotti in conferenza parla di mercato in entrata e del futuro di Insigne : Momento tranquillo in casa Napoli. Gli azzurri ospitano domani alle 20.30 il Cagliari di Maran. Partita che ormai ha poco da chiedere, dunque la conferenza stampa della vigilia di Carlo Ancelotti si sposta anche su altri argomenti. Ecco cosa ha detto il tecnico dei partenopei. “E’ importante la partita di domani perché abbiamo l’obiettivo di conservare il secondo posto, la voglia di cercare di fare gli 80 punti e chiudere ...

Napoli-Cagliari - Ancelotti in conferenza blocca Insigne : “Resta” : NAPOLI CAGLIARI, Ancelotti su Insigne – In casa Napoli è uno dei trending topic che sta caratterizzando questo finale di stagione. Con gli azzurri senza più obiettivi, se non quello di concludere degnamente il campionato, sotto al Vesuvio si sta pensando a come rinforzare una squadra che quest’anno è arrivata anche a -20 dalla Juventus […] L'articolo Napoli-Cagliari, Ancelotti in conferenza blocca Insigne: “Resta” ...

Napoli-Cagliari - la conferenza stampa di Ancelotti LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 3 minuti fa Il Napoli ha segnato quattro gol su punizione, uno proprio all'andata a Cagliari con Milik. Nei maggiori campionati europei, solo il Barcellona ha fatto ...

Caressa critica Ancelotti e dimentica Allegri : “Allenatori permalosi. Quello che ha fatto in conferenza…” : Caressa critica Ancelotti e dimentica Allegri: Il direttore di Sky Sport, Fabio Caressa critica Ancelotti e dimentica la lite avvenuta sabato scorso, dopo Inter-Juventus. Un battibecco andato in scena in diretta televisiva, che ha visto Massimiliano Allegri reagire in maniera esagerata nei confronti dell’ opinionista. Secondo il tecnico della Juventus, “il problema del calcio in Italia è la presenza di tanti teorici, che leggono ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Tifosi arrabbiati? Sono dispiaciuto - ma lavoriamo per loro. Oggi Younes il migliore” : Napoli, Ancelotti commenta la vittoria con il Frosinone in conferenza stampa Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto in occasione della conferenza stampa post partita con il Frosinone. Queste le dichiarazioni del tecnico degli azzurri sulla vittoria maturata per 0-2. Napoli, queste le dichiarazioni di Ancelotti Domanda di Forzazzurri.net – Con il secondo posto quasi conquistato, possiamo aspettarci più spazio per ...

Frosinone-Napoli - conferenza Ancelotti : “Insigne non ci sarà” : FROSINONE NAPOLI conferenza Ancelotti – Ha parlato in sala stampa l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Il tecnico degli azzurri ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita contro il Frosinone: “Vogliamo chiudere questo momento negativo. Vogliamo focalizzarci sul secondo posto, il nostro obiettivo è raggiungere la qualificazione in Champions. Il desiderio è di fare una […] L'articolo Frosinone-Napoli, ...

Ancelotti in conferenza : «Vedo un clima troppo negativo. I dati sono diversi da quelli che si riportano» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti in conferenza per la presentazione di Frosinone-Napoli: Come sta la squadra? Che momento è? «Si vuole chiudere il momento negativo, focalizzare il nostro obiettivo del secondo posto al più in fretta possibile attraverso le nostre armi, ovvero fare una bella partita domani e vincere per pensare alle prossime. Il secondo posto resta un obiettivo, non considerato da molto all’inizio della stagione ...

Frosinone Napoli - la conferenza stampa di Ancelotti LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 3 minuti fa Su Insigne "Non ci sarà, ha questo problema all'adduttore che lo frena e gli impedisce di esprimersi al meglio. Stesso discorso per Allan, che ha un fastidio ...

Ancelotti in conferenza : “Non facciamo drammi - continueremo a rinnovare la squadra». : Agnelli dopo l’eliminazione ha detto che hanno fallito l’obiettivo stagionale, lei disse di essere competitivi su tre competizioni.«Dispiace essere usciti da una competizione importante. Fallito non so, sappiamo che era difficile, tant’è che non c’è nessuna squadra italiana nei campionati europei. Abbiamo l’obiettivo di arrivare secondi, entrare di nuovo in Champions e prepararci al futuro. La squadra ...

Napoli-Arsenal - Ancelotti in conferenza : “Giocare con coraggio e testa” : NAPOLI ARSENAL – Toccherà al Napoli tenere alto il vessillo italiano nell’Europa calcistica. Dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions gli uomini di Ancelotti rimangono l’unica squadra di Serie A impegnata ancora oltre confine, e domani sera contro l’Arsenal tenteranno una rimonta che saprebbe di impresa. Allo stadio San Paolo scenderanno i Gunners forti del 2-0 […] L'articolo Napoli-Arsenal, ...

Napoli Arsenal - Ancelotti e Callejon in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 3 minuti fa In cinque delle ultime sette partite giocate al San Paolo in Europa League, però, il Napoli ha segnato almeno due gol, mantenendo la porta inviolata. - di ...

Napoli-Arsenal - Ancelotti in conferenza alle ore 12 : 00 : NAPOLI ARSENAL – Toccherà al Napoli tenere alto il vessillo italiano nell’Europa calcistica. Dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions gli uomini di Ancelotti rimangono l’unica squadra di Serie A impegnata ancora oltre confine, e domani sera contro l’Arsenal tenteranno una rimonta che saprebbe di impresa. Allo stadio San Paolo scenderanno i Gunners forti del 2-0 […] L'articolo Napoli-Arsenal, ...