Amici | il pubblico sostiene Mameli ed elimina Valentina

Alvis eliminato/ Amici 2019 - battuto da Mameli : va via tra gli applausi del pubblico : Alvis, il cantante della squadra Bianca di Amici 18 è a rischio eliminazione? Nuove prove e sfide nella quarta puntata del serale

Tish e Giordana brutto litigio Amici : pubblico protesta - frasi pesanti : Amici 2019, Tish contro Giordana: la lite infiamma lo studio! Al Serale di Amici 18 è avvenuto un grande litigio tra Giordana e Tish. Il più grande! Non avevamo mai visto le due cantanti così arrabbiate. Dopo le critiche reciproche lanciate da una casetta all'altra, questa sera c'è stato il confronto-scontro, che comunque non ha […]

Amici 2019 : la Bertè si scaglia contro i professori e chiede ‘più potere al pubblico’ : Loredana Bertè - Amici 2019 La seconda puntata del Serale di Amici 2019 (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo) ha lasciato qualche malumore. La produzione, infatti, in vista di sabato prossimo, fa sapere che Loredana Bertè ha avanzato una ‘proposta rivoluzionaria’ al fine di togliere peso ai professori a vantaggio del pubblico. In sostanza, chiede che la prima sfida a squadre tra Bianchi e Blu sia giudicata unicamente dal ...

Anticipazioni Amici 18 - Loredana Bertè lancia la proposta di far votare solo il pubblico : La seconda puntata del serale di Amici 18 ha lasciato l'amaro in bocca agli spettatori da casa, i quali hanno assistito all'eliminazione definitiva dalla scuola della cantante Ludovica della squadra bianca, la quale è stata fatta fuori al ballottaggio finale dopo la sfida contro Tish, che prosegue il suo percorso nella scuola. Un addio che ha suscitato non poche polemiche in rete e sui social, al punto che in molti hanno puntato il dito contro ...

Ludovica fuori da Amici 18 : il pubblico fischia e se la prende con Jefeo : Ieri, sabato 6 aprile, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di "Amici 18". La scorsa settimana, al debutto, è stato eliminato il ballerino Mowgly, mentre nel corso del secondo appuntamento è toccato a Ludovica Caniglia lasciare il talent-show. Ad oggi, dunque, sono dieci gli allievi ancora in corsa per la vittoria finale. Squadra bianca: Giordana, Mameli, Umberto, Alvis e Rafael. Squadra blu: Jefeo, Tish, Alberto, ...

Amici 18 : Ricky Martin e l'ultimo bacio ad Amedeo - il pubblico resta sorpreso : Nel corso della serata dello scorso sabato 6 aprile, è andata in onda la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5 che ha visto, tra gli ospiti in studio, presentarsi il duo formato da Ermal Meta e Fabrizio Moro, i quali si sono esibiti in alcune performance sulle note di vecchi successi, tra cui "Non mi avete fatto niente", il brano che i due cantanti presentarono sul palco dell'Eurovision Song Contest. Ma, a ...

Ludovica e Jefeo - va male il chiarimento in puntata : il pubblico di Amici è una furia : Jefeo e Ludovica, il chiarimento ad Amici che non piace Dopo quello che abbiamo visto tutti nel day time di Amici 18 era inevitabile immaginarsi un chiarimento tra Jefeo e Ludovica che infatti hanno fatto discutere parecchio durante la seconda puntata del Serale. Tutto è accaduto quando Jefeo è stato chiamato a fare il nome […]

Vittorio Grigolo : "Ad Amici provo a ringiovanire il pubblico dell'opera lirica" : In fondo è la vera sorpresa di Amici. Un tenore italiano famoso nel mondo che entra nel mondo del talent show più seguito. Per di più come direttore artistico di fianco a Ricky Martin, altra popstar ...

Serale Amici : Grigolo conquista il pubblico nella prima puntata : Sabato 30 marzo 2019 è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 2019, il Talent show di Maria De Filippi che da anni appassiona il pubblico di Canale 5 e che anche in questa nuova edizione ha conquistato il pubblico che ne ha decretato il successo in termini di ascolti con oltre 4 milioni di telespettatori. Ad entusiasmare i fan del programma, anche la presenza dei due nuovi coach, Ricky Martin e Vittorio Grigolo, con quest’ultimo che ...

Amici 18 - la critica spietata di Loredana Bertè : "Studia - sei basico". E il pubblico si scatena : La giudice ha espresso il suo parere negativo nei confronti dell'esibizione di Mowgly (ballerino poi eliminato) suscitando...

Maria De Filippi spiazza il pubblico : 'Non so se Amici ci sarà l'anno prossimo' : È bastata una semplicissima frase pronunciata da Maria De Filippi qualche ora fa, a creare il panico tra i fan del suo longevo talent show: Amici. Nel corso della puntata che è andata in onda il 23 marzo, infatti, la conduttrice ha precisato di non sapere se anche l'anno prossimo il suo format sarà in palinsesto. Qualora Mediaset dovesse decidere di dare l'ennesima edizione a questo programma, vorrebbe dire che gli ascolti del serale che sta per ...