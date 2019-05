Allerta Meteo Emilia-Romagna | ancora pioggia e neve | criticità “arancione” prorogata fino

Meteo - domenica di neve e grandine. Arriva il freddo : Allerta anche al Sud : Prima domenica di maggio all’insegna del vortice polare: nevicate fino a bassa quota sulle Alpi. Temporali e vento forte, allerta su mezza Italia. E la settimana si apre all’insegna del maltempo

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : in arrivo temporali - neve a bassa quota e vento forte : Una vasta e profonda area perturbata proveniente dall’Europa settentrionale raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale determinando, a partire dalle prossime ore, un generale peggioramento delle condizioni metereologiche anche sul nostro Paese, con l’innesco di un’intensa ventilazione, precipitazioni sparse, una sensibile diminuzione delle temperature ed il ritorno della neve, anche a quote relativamente basse, al Centro-Nord. Sulla base ...

Allerta Meteo - violento Uragano Artico sta per abbattersi sull’Italia nel 1° weekend di questo… “Maggennaio”! : Allerta Meteo – Chiamiamolo “Maggennaio”, questo mese di Maggio che sembra Gennaio: anche oggi, Sabato 4, imperversa il maltempo su gran parte d’Italia con temperature invernali. A Roma sta piovendo con appena +12°C, a Napoli ci sono appena +13°C, temporali stanno interessando il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia con piovaschi su Palermo dove ci sono +16°C, piove anche al Nord con +13°C a Trento, Udine e Trieste, +14°C ...