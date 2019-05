Alitalia | Di Maio su soluzione Atlantia | Bene se chiudiamo senza Ma AD

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza". Ma la società aveva già escluso l'interesse : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza" : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio : Atlantia non si illuda su revoca concessione : Roma, 5 mag., askanews, - "Non ho nessuna formalizzazione sulla volontà di far partecipare Atlantia alla quotazione. Io dico semplicemente che questa su Alitalia è una operazione di mercato e dunque ...

Alitalia - Filt-Cgil : preoccupa altra proroga. Di Maio ci convochi : "Siamo di fronte all'ennesima proroga, anche piuttosto lunga, che sposta la soluzione del problema a dopo le elezioni, esattamente quello che doveva essere evitato". Lo ha dichiarato il Segretario ...

Di Maio autorizza la proroga per Alitalia : DALL'ITALIA Il premier Conte critica l’Unione europea a Firenze. “L’Europa ha abdicato alla sua funzione rappresentativa e si è mostrata oligarchica”, ha detto il presidente del Consiglio al convegno “The State of the Union” presso l’Istituto universitario europeo di Firenze: “E’ mancato il cora

Alitalia - Di Maio proroga la scadenza per le offerte al 15 giugno : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga di un altro mese, auspicando «che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile»...

Alitalia : Di Maio proroga al 15 giugno : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Il nuovo termine indicato a Fs per presentare l'offerta vincolante per Alitalia è stato prorogato al 15 giugno. Lo si legge in una nota del Mise. "Dopo aver ricevuto oggi, da ...

Alitalia : Di Maio proroga al 15 giugno. «Appena possibile la formazione del consorzio» : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga di un altro mese, auspicando «che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile»...

Alitalia : Di Maio proroga al 15 giugno - presto consorzio : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga di un altro mese, auspicando «che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile»...

Alitalia - Toninelli : 'Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade'. Di Maio : 'Manca solo 15%' : Dal canto suo il ministro dell'Economia Giovanni Tria , intervistato dal Foglio , dice che 'può essere anche corretto che lo stato metta dei fondi per sostenere una società nuova. Il punto è avere ...

Alitalia - Toninelli : “Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade”. Di Maio : “Manca solo 15%” : La risposta dei commissari governativi di Alitalia alla richiesta di proroga avanzata da Fs non è ancora arrivata. Ed è buio fitto sul futuro dell’ex compagnia di bandiera: il vicepremier Luigi Di Maio giovedì sera ha sostenuto che non resta da trovare il 40% del capitale. “Assolutamente no. Si può arrivare anche al 15%, in questo momento, in base a quello che stiamo vedendo della torta”. Ma il ministro dello Sviluppo non ha ...

Alitalia-Di Maio : "Della torta manca un 15%" : Ad intervenire sul tema è Luigi di Maio che porta un elemento di novita: 'Ci sono Ferrovie dello Stato e c'è Delta, ci sarà il ministero dell'Economia. In base a quello che stiamo vedendo della torta ...

Alitalia - attesa la decisione sulla proroga dell'offerta. Di Maio : 'manca un socio Al 15%'. E Atlantia si chiama fuori : Manca ancora il nome del socio forte per la nuova Alitalia. Ora si attende un nuovo rinvio della scadenza per la presentazione delle offerte quasi certamente per dopo le europee

Alitalia - sì del Carroccio all'ingresso di Atlantia - i soci coperti di Di Maio : Il lavoro va avanti, anche se parliamo di un business complicato - ha proseguito Giorgetti - Non credo che quello delle compagnie aeree sia un mondo dove si facciano utili. Ci sono tante difficoltà ...