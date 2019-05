Alessandro di Battista | “se cade il governo mi ricandido” | no a Sindaco di Roma

Europee - Alessandro Di Battista : “Se dopo le elezioni saltasse il governo tornerei in Parlamento” : Alessandro Di Battista, ospite di 'Accordi e Disaccordi', dichiara che, nel caso in cui cadesse il governo dopo le elezioni Europee di maggio, lui sarebbe disposto a ritornare in Parlamento. Luigi Di Maio minimizza: "Alessandro ha detto anche che crede che non cadrà governo. Ci sono tante cose da fare".Continua a leggere

Alessandro Di Battista - l'annuncio che fa tremare il M5s : "Se cade il governo - mi ricandido" : Il popolo grillino può tornare a esultare perché Alessandro Di Battista ha finalmente deciso di tornare a fare politica in prima linea, pancia a terra come piace ripetere al compagno di partito Danilo Toninelli. Ospite ad Accordi e Disaccordi sul Nove, Dibba ha riacceso le speranze pentastellate con

Alessandro Di Battista : "Se dopo le Europee salta il governo mi ricandido" : Né a sindaco di Roma né a capo politico M5s. Ma a parlamentare sì. Alessandro Di Battista conferma che se la situazione precipitasse tornerebbe in campo come candidato in Parlamento. “Se dopo le elezioni Europee dovesse saltare questo governo, mi ricandiderei”, conferma l’ex deputato M5s durante la registrazione di ‘Accordi e Disaccordi’ in onda stasera alle 22.45 sul Nove.“Io mi auguro ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ospiti Alessandro Di Battista e la mamma di Marco Vannini stasera 3 maggio alle 22.45 : Nuovo appuntamento sul Nove con il talk d’approfondimento sull’attualità politica “Accordi&Disaccordi”. Venerdì 3 maggio alle 22.45 Andrea Scanzi e Luca Sommi ospitano l’ex parlamentare Cinque stelle Alessandro Di Battista. A poco più di tre settimane dal voto delle europee, la polemica ultima che scuote il governo giallo-verde è incentrata sul tema del ripristino delle province. Con Luigi Di Maio all’attacco della Lega: “Sono ...

Edoardo Rixi : "Stufi dei 5 stelle". Alessandro Di Battista : "Opposti alla Lega". Segnali di rottura nel Governo : Segnali di rottura nel Governo. La richiesta di dimissioni da parte del Movimento 5 stelle nei confronti del sottosegretario leghista, Armando Siri, indagato per corruzione ha scatenato le ire della Lega. Che a sua volta ha chiesto un passo indietro per la sindaca di Roma, la grillina Virginia Raggi, dopo gli audio rubati sulla vicenda rifiuti.Intervistato dal quotidiano la Repubblica, il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi afferma ...

Alessandro Di Battista vomita livore contro Armando Siri : "Perché sei intollerabile" : Alessandro Di Battista non poteva farsi scappare l'occasione per dare addosso alla Lega e a Matteo Salvini dopo aver scoperto che il sottosegretario Armando Siri è indagato per corruzione dalla procura di Roma. Il Che Guevara della Tuscia puntualissimo ha tuonato sulla sua pagina Facebook contro il

Alessandro Di Battista contro le donazioni a Notre Dame : "Per la Libia niente" - Sky TG24 - : L'esponente del Movimento 5 Stelle ha attaccato Francia, Italia e Stati Uniti per i bombarDamenti sul Paese africano. E se l'è presa anche con Macron

Alessandro Di Battista : "Tanti soldi per Parigi - niente per la Libia" : "Non voglio urtare la sensibilità di nessuno, dico solo che a Parigi, grazie a Dio, non è morto nessuno, quel tetto e quella guglia verranno ricostruiti. Vedrete, il denaro per farlo non mancherà. Quel denaro che al contrario non arriva mai quando si tratta di altre ricostruzioni o di altre latitudini del pianeta". A scriverlo, in un post pubblicato su Facebook nel cuore della notte, è Alessandro Di Battista che interviene sull'incendio di Notre ...

Alessandro Di Battista - un pensionato : che fine ha fatto il grillino - paparazzato così : Fuori da tutti i giochi, ad Alessandro Di Battista resta soltanto una cosa: i giardinetti, come ai pensionati (senza nulla togliere ai suddetti). A pizzicarlo sono stati i paparazzi di Oggi, che lo hanno immortalato con la compagna Sahra Lahouasnia e il figlio Andrea, a Roma. Il tutto mentre i grill

Alfonso Signorini a CartaBianca - spaventosa rivelazione sul futuro di Alessandro Di Battista : un disastro : Siamo a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rai 3. Tra gli ospiti in studio c'è anche Alfonso Signorini, il re del gossip nonché direttore di Chi. Ma dalla Berlinguer non parlava di gossip, bensì di politica, tema sul quale è assai ferrato. Nel dettaglio, dicev

Alessandro di Battista : curriculum - figlio e moglie. La carriera nel M5S : Alessandro di Battista: curriculum, figlio e moglie. La carriera nel M5S Chi è Alessandro Di Battista del M5S Uno dei volti chiave del Movimento 5 stelle. Uno dei leader che ha portato lo stesso movimento al governo. Alessandro di Battista è tra i più amati personaggi che animano il M5S. Ma qual è la sua storia? Andiamo a scoprire insieme i dettagli sulla sua carriera, il suo curriculum e la sua famiglia.Alessandro di Battista: biografia e ...

Alessandro Di Battista e Carlo Freccero difendono Assange su blog Grillo : “Eroe dei nostri tempi” : Alessandro Di Battista, Beppe Grillo e Carlo Freccero: tutti e tre insieme per schierarsi pubblicamente a difesa di Julian Assange dopo il suo arresto. In un post sul blog del fondatore dei 5 Stelle, Di Battista e Freccero scrivono: "Julian Assange è l’eroe dei nostri tempi. Come lui ce ne sono pochi altri".Continua a leggere

Luigi Di Maio umiliato - la "secessione" di Alessandro Di Battista : "Eroe dei nostri tempi" - (ridicola) mossa : La "secessione" di Alessandro Di Battista. Sempre più lontano da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle, il pasionario grillino tornato dal Centro America per dare una mano ai compagni di Movimento per le europee e spedito frettolosamente in tribuna a causa di sondaggi terrificanti si toglie un altr

