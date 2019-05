Agguato a Napoli | ecco come hanno colpito la piccola Noemi | il killer ripreso dalle

Napoli : gravissima la bimba ferita nell'Agguato. Il cardinale Sepe : 'Sangue innocente grida vendetta' : La piccola di 4 anni ferita al torace nella sparatoria di due giorni fa tra la folla in piazza Nazionale. Il sindaco De Magistris, parla di 'una città sconvolta dall'accaduto'. Il questore assicura: '...

Napoli - Agguato davanti all’asilo : sette fermi. Blitz polizia e carabinieri contro clan D’amico-Mazzarella : Poco meno di un mese fa a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, i killer entrarono in azione davanti a un asilo. Un uomo fu ucciso e il nipotino, 4 anni, che era con lui e il padre, rimasto ferito, scappò via abbandonando il suo zainetto. Per quell’omicidio è scattata un’operazione di operazione di polizia e carabinieri coordinata dalla Dda di Napoli per l’esecuzione di un fermo nei confronti di sette esponenti del ...

Agguato a Napoli in Piazza Nazionale : come sta la bambina colpita : Agguato a Napoli in Piazza Nazionale: come sta la bambina colpita Da Milano a Napoli si continua purtroppo a sparare per strada. È stato quasi certamente un Agguato legato agli ambienti della camorra quello per il quale una bambina di 4 anni rischia in queste ore la vita. Si tratta della innocente vittima rimasta coinvolta con altre persone nell’Agguato consumatosi venerdì 3 maggio intorno alle ore 17 in centro a Napoli. Precisamente ...

Camorra - fermi a Napoli per l'Agguato omicida presso un asilo : Operazione antiCamorra a Napoli per l'esecuzione di un fermo d'indiziato di delitto di 7 persone ritenute esponenti del clan D'Amico-Mazzarella per l'agguato in cui un uomo fu ucciso davanti al ...

