Aeroporto Fiumicino | guasto informatico per Alitalia | partenze rinviate di qualche ora

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) “Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sitoe dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Vi terremo aggiornati sui tempi di risoluzione del problema. Ci scusiamo per i disagi”. In un tweet la compagnia di bandiera ha annunciato in mattinata i disagi in alcuni aeroporti del centro-sud, e in particolare a, iniziati intorno all’una di notte a causa di problemi al suo sistema. Problemi che hanno causato ritardi nella partenza dei voli di, che in mattinata – dalle 11 circa – sono ripartiti regolarmente.Vi informiamo che i sistemi sono ripartiti, la situazione sta tornando alla normalità; nessun volo è stato cancellato per i problemi informatici dei server IBM, solo alcuni voli hanno subito rallentamenti eritardo. Ci ...

vaticannews_it : #5maggio #PopeInBulgaria #Bulgaria ???? Con la partenza questa mattina alle 07.10 dall'aeroporto di Roma-Fiumicino, h… - Corriere : Aeroporto Fiumicino, blocco del sistema informatico: stop a imbarchi e partenze - petergomezblog : Fiumicino nel caos, sistema informatico Alitalia va in tilt: rinviati imbarchi e partenze -