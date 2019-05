Aeroporto Fiumicino | black out Alitalia | passeggeri registrati con carta e penna

Aeroporto Fiumicino - blocco del sistema informatico : stop a imbarchi e partenze : Il malfunzionamento sarebbe iniziato all’una della scorsa notte. Tecnici al lavoro e passeggeri bloccati in pista. Voli rinviati e check in fatti con carta e penna

Scomparso in Germania - viene ritrovato cinque mesi dopo nell'Aeroporto di Fiumicino : Più di cinque mesi lontano da casa, parte dei quali passati come senza fissa dimora all'aeroporto di Fiumicino. Ma ieri Andrè G., ufficialmente "Scomparso" dall'8 gennaio scorso, è tornato in Germania, in compagnia della mamma e della zia. Storia singolare, ma per fortuna a lieto fine, quella di questo 36enne allontanatosi da casa nel novembre 2018 e di cui i familiari non avevano più notizie dall'inizio dell'anno, data ...