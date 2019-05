A Roma gli Efa Young Audience Award

Simone di Torre Maura ha vinto il premio 'Miglior figlio di Roma' - VIDEO : Una spontaneità e un coraggio che lo avevano reso famoso in tutta Italia., qui il VIDEO, Se le parole di un 15enne sono più incisive dell'intera classe politica 'Qui si celebra la Roma migliore, ...

Giro di Romandia 2019 – Roglic si prende 5ª tappa e vittoria finale - Rui Costa e Thomas sul podio : Il corridore della Jumbo-Visma vince la crono finale, imponendosi anche nella generale davanti a Rui Costa e Thomas Si conclude con il successo di Primoz Roglic il Giro di Romandia 2019, il corridore della Jumbo-Visma si impone nella crono finale, valida per la quinta e ultima tappa della corsa. Lo sloveno chiude con il tempo di 19’58”, battendo Victor Campenaerts di 13 secondi e Filippo Ganna di 15 secondi. Nella classifica ...

Serie A Roma - Nela : «La squadra con Ranieri sta meglio» : Roma - "La Roma con Ranieri sta meglio, non ci si poteva aspettare granché da punto di vista del gioco, in così poco tempo serviva qualcuno capace di lavorare sulla testa di questi ragazzi che hanno ...

Giro di Romandia 2019 : Primoz Roglic mostruoso. Vince anche la cronometro - dominio in classifica generale : Il padrone del Giro di Romandia 2019, com’è accaduto anche nella passata stagione, è Primoz Roglic. La prova di forza data quest’anno però è davvero impressionante: lo sloveno, leader della Jumbo-Visma, ha lanciato un chiaro segnale a tutti coloro che lo sfideranno al prossimo Giro d’Italia che scatterà l’11 maggio da Bologna. Tre vittorie di tappa, con la cronometro odierna di 16,5 chilometri in quel di Ginevra davvero ...

Il Campidoglio ha arruolato cinque generali per le emergenze di Roma : C'è una legge che consente alle amministrazioni statali e territoriali di assumere a tempo determinato i militari ausiliari, quelli cioè che abbiano cessato il servizio attivo ma non sono ancora in pensione. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di approfittarne e ha 'arruolato' cinque generali con una delibera approvata dalla giunta comunale che consentirà nelle prossime settimane l'assunzione di cinque alti ufficiali, ...

Ha tenuto testa a CasaPound a Torre Maura. Simone premiato come «figlio migliore di Roma» : Una gomma da masticare e tanta spontaneità. Anche di fronte a una platea arrivata per applaudirlo Simone di Torre Maura non si è scomposto. Il ragazzo della periferia romana diventato famoso per aver ...

ANTINOO AWARDS 2 - Il 6 maggio negli studi di Cinecittà a Roma : Anche in questa edizione, non mancheranno i premi destinati alle celebrità del mondo dello spettacolo e ai professionisti del mondo cine-televisivo. Vittorio Cecchi Gori, premio alla carriera,, ...

Pallotta e quell'anno vissuto a distanza. Riabbraccerà la sua Roma direttamente negli Usa : E forse sarà anche vero , perché nel 2019 e nel mondo della globalizzazione e della comunicazione, le società si possono guidare anche a distanza. Ogni tanto, però, la presenza del padrone parrebbe ...

Roma : vietato sbagliare a Genova : A poche giornate dal termine e ci sono ancora diversi verdetti da assegnare. Salvezza e Champions League passano proprio dalla

Un talento al giorno - Justin Kluivert : figlio d’arte al servizio della Roma : Ala destra di grandissima velocità, Justin Kluivert, figlio di Patrick, compie oggi 20 anni. Cresce nelle giovanili dell’Ajax. Classe ’99, Kluivert è un esterno moderno, capace di svariare e abilissimo nel dribbling. Creatività ma anche abilità sotto porta, Kluivert è stato lanciato da titolare nell’Ajax nel gennaio 2017 e nei primi sei mesi da professionista segna 2 gol. La seconda stagione gioca con più continuità e ...

Giro di Romandia : Evenepoel in fuga - ma la quarta tappa è ancora di Roglic : È un Primoz Roglic in formissima quello che si sta vedendo al Giro di Romandia. Il corridore sloveno è l'unico dei principali favoriti del prossimo Giro d'Italia ad aver scelto la corsa elvetica come ultimo test, e sta continuando il filotto di successi di tutta questa prima parte della stagione. La tappa di oggi, la quarta, era la più dura di questo Romandia, con l'arrivo in salita di Torgon. La frazione è stata accorciata per il maltempo, ...

Gli investimenti delle città ripartono solo al Nord : Milano batte Roma 3 a 1 : ... rendendo strutturale una ripresa degli investimenti che almeno negli enti locali sarebbe al riparo dalle incertezze della politica.

Ucraina - il Papa convoca a luglio a Roma la Chiesa greco-cattolica : 'Con questa riunione, il Santo Padre desidera dare un segno della sua vicinanza alla Chiesa greco-cattolica Ucraina che svolge il servizio pastorale sia in patria che in vari luoghi del mondo ', ...

Tour de Romandie 2019 – Roglic super nella tappa regina : lo sloveno trionfa nella salita di Torgon : Roglic ad un passo dalla vittoria del Tour de Romandie: lo sloveno si aggiudica la quarta tappa e conferma la sua leadership nella classifica generale E’ terminata la quarta tappa del Tour de Romandie: Primoz Roglic ha conquistato una fantastica vittoria nella tappa regina, confermando così la sua leadership nella classifica generale e assicurandosi la vittoria della corsa, che termina domani. Il 29enne sloveno si è lasciato alle ...