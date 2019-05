13^Etoile D’or | Italia sul gradino più alto del podio con Konychev | terzo Gazzoli

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Alla 13^edizione dell’Etoile, quarta delle sette prove di Coppa UCI dedicate alla categoria Under 23 e disputata in territorio transalpino, la Nazionalena domina la corsa con Alexander. La genetica non mente e il figlio d’arte, molto simile al padre Dimitri “Dima”, ha trionfato con un allungo nel finale di gara sul traguardo di Lussac-Les Chateau a Civaux (Vienne). La festa non finisce qui; a completare ildi prestigioso livello, la Nazionale Under 23 guidata dal Commissario tecnico Marino Amadori posiziona sulil lombardo Michele, seguito dal connazionale Alberto Dainese, giunto quarto all’arrivo.Un grandissimo lavoro di squadra; gli azzurri della nostra Nazionale si sono messi in luce durante tutti i 180 km del percorso. La fuga di giornata riesce a svilupparsi dopo soli 20 chilometri dal via, e tra gli ...