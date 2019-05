Woody Allen | l’improvvisa damnatio memoriae per il regista | né distribuzione del film né

Dopo l'accusa di molestie nessuno vuole pubblicare il libro di Woody Allen : Woody Allen è sempre più vittima del #MeToo . Nonostante l'inchiesta che lo ha travolto non abbia portato a nulla, il regista newyorkese continua a trovare davanti a sé porte sbarrate. Dopo la causa ...

Nessun editore vuole pubblicare l’autobiografia di Woody Allen : (foto: Getty Images) Nessuno vuole più lavorare con Woody Allen. E a quanto pare non si tratta solo di attori o di produttori, e nemmeno di Amazon che in questi mesi è al centro di una causa per aver interrotto bruscamente un contratto di collaborazione con lui: pare, infatti, che anche la maggior parte degli editori americani non sia interessata ad avere il regista fra i propri autori. Secondo quanto riportato dal New York Times, nel corso ...

Perché Amazon non ha distribuito l’ultimo film di Woody Allen : Amazon ha depositato in un tribunale di New York gli atti in cui risponde alla causa legale fattagli dal regista Woody Allen per non aver distribuito il suo ultimo film, A Rainy Day in New York, e per aver recesso

