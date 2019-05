Woody Allen | il film “bloccato” da Amazon sarà distribuito in Italia e forse in altri

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Il nuovodiuscirà il 3 ottobre 2019 ingrazie a Lucky Red. A rainy day in New York, tradotto in Un giorno di pioggia a New York, bloccato dal distributore americano, vedrà invece la luce ine molto probabilmente anche in Francia, Belgio e Olanda, paesi in cui ilha già un distributore ufficiale legato alla Gravier Productions distesso.Dopo diversi post e commenti pubblicati su Facebook dove la notizia ha iniziato a girare, è la Lucky Red stessa a confermare l’uscita di ottobre al FattoQuotidiano.it. Bloccato e lasciato in archivio fino alla dannazione eterna dal quartier generale degliStudios, A rainy day in New York è il 48esimodell’84enne regista newyorchese. Protagonisti principali sono Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna e Liev Schrieber.Chalamet e Gomez hanno devoluto i loro ...

