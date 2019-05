Virtus Entella | è di nuovo serie B sei mesi dopo i tribunali e le polemiche

Serie C 38^ giornata : Virtus Entella promossa in Serie B : L’Entella torna in Serie B dopo una stagione. Decisiva la sconfitta della capolista Piacenza a Siena.L’Entella festeggia la promozione in Serie B ad un anno di distanza dalla retrocessione grazie ad un girone di ritorno quasi perfetto. Decisivo il successo ai danni della Carrarese per 1-0. La rete decisiva è stata messa a segno da Matteo Mancosu, la settima stagionale. A dire il vero però a regalare la festa ai liguri ci ha ...

Virtus Entella in Serie B. La festa promozione : L'Entella sorride e festeggia: è di nuovo in Serie B. Matteo Mancosu segna la settima rete stagionale e regala a Boscaglia la promozione, solamente un anno dopo la retrocessione. Il sorpasso all'...

DIRETTA PIACENZA ENTELLA/ Streaming video e tv : Virtus al successo all'andata : DIRETTA PIACENZA ENTELLA: Streaming video e tv, quote e risultate live del match di recupero della nona giornata del campionato di Serie C nel girone A.

Diretta Pro Patria Entella/ Streaming video e tv : Virtus a Busto Arsizio - Serie C - : Diretta Pro Patria Entella Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 35giornata girone A.