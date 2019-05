Viminale contro Difesa - nuovo scontro per un tweet rimosso sulla Libia : Un tweet pubblicato e poi cancellato su una notizia falsa è l'occasione per un nuovo s contro all'interno del governo gialloverde. E la polemica, questa volta è tra due ministeri: l'Interno e la Difesa .

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) di Trenta. Il Viminale : faccia il ministro : Smentita la notizia di pescherecci italiani salvati dalla Marina Militare in acque libiche. Il ministero dell’Interno attacca: «Le Forze armate meritano di più». La Difesa: «Dispiace per l’Italia»

Viminale contro Difesa per il tweet cancellato della ministra Trenta - : La ministra si congratula con la Marina Militare per un salvataggio di pescherecci italiani da motovedette libiche poi rivelatosi falso. Il Viminale : " Trenta si informi invece di polemizzare con ...

Viminale contro Difesa per il tweet cancellato della ministra Trenta : Un tweet pubblicato e poi cancellato su una notizia falsa è l'occasione per un nuovo s contro all'interno del governo gialloverde. E la polemica, questa volta è tra due ministeri: l'Interno e la Difesa .

Nuovo scontro Viminale -Trenta : ‘Non è informata - preferisce polemizzare con Salvini’. ‘Ministero usato a fini elettorali’ : Il Viminale di Nuovo all’attacco della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, dopo lo scontro andato in scena a metà aprile fa sull’apertura dei porti e quello della settimana scorsa con al centro i corridoi umanitari. Stavolta l’oggetto del contendere è un tweet della ministra che aveva ringraziato la Marina militare per un presunto intervento a favore di pescherecci italiani puntati dalle motovedette libiche, salvo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Aprile : Libia – Salvini fa infuriare l’Esercito. Nota inedita dello Stato Maggiore della Difesa contro l’ingerenza del Viminale : I militari lo scrivono chiaro: no alle ingerenze di Salvini Nota inusuale dello Stato Maggiore della Difesa per ribadire la linea gerarchica di Salvatore Cannavò Mussolini o Ridolini? di Marco Travaglio Come si affronta Salvini? Chi vuole evitare di ritrovarselo a Palazzo Chigi dovrebbe riflettere sulle strategie finora adottate per combatterlo. Sempreché, s’intende, ritenga che sia davvero lui l’avversario più insidioso da battere. Il ...