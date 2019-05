VIDEO – Juventus-Torino - gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano..

forzazzurri

(Di sabato 4 maggio 2019)di unchel’aeroplano..Superga Purtroppo siamo qui a parlare di fatti che con il calcio c’entrano davvero poco, eppure vanno evidenziati sperando che i protagonisti vengano individuati e radiati dagli stadi. Ad esempio come andrebbe fatto con ildellache nella serata di ieri, durante il match tra i bianconeri e il, hato l’aereo riferendosi alla tragedia di Superga che oggi compie 70 anni.I tifosi granata hanno risposto però in maniera fantastica, senza odio o altro, con un semplice coro: “Co come mai, co come mai, la Champions League tu non la vinci mai?”, uno sfottò sano e divertente per mettere fine all’odio che spesso ci accompagna.Leggi ancheAncelotti in conferenza: “Domani possiamo raggiungere gli 80 punti per ...

