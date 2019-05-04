SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO IN FORMAZIONE SULLA CASSA BIS ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER CESANO IN DIREZIONE VITERBO; ANCORA TRAFFICO INTENSO INVECE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ALBANO E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA; PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDANDO CHE DOMANI 5 MAGGIO LA LINEA FL7 Roma FORMIA NAPOLI ...
romadailynews : Traffico Roma del 04-05-2019 ore 18:30: VIABILITÀ ROMA SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 18:20 mave… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA PRATONI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI A SEGUITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CONCLUDIAMO CON IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 13:20 STEFANO ALONZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA TORRE NOVA E SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 12:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA TORRE NOVA E SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 11:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SU L A1 Roma FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA FABRO ED ORVIETO IN DIREZIONE Roma SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 10:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SU L A1 Roma FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 Roma TERAMO, CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 09:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI PER VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE Roma SU VIA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. TUTTAVIA RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, VI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. TUTTAVIA RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA CI SONO RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. INFINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SI STA LENTAMENTE NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ED INFINE SULLA NETTUNENSE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE SULLO SVINCOLO DI IMMISSIONE DEL RACCORDO PER LA CARREGGIATA ESTERNA RESTANDO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALL’A12 Roma TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO È STATO SBLOCCATO A SEGUITO DEL PRECEDENTE INCIDENTE PERMANGONO PERO’ LE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE AURELIA. PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO A12 Roma TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO PER L’INTERVENTO DELL’ELIAMBULANZA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E FREGENE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 Roma ...