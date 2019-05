Vi racconto gli inghippi Deutsche Bank-Commerzbank e Bayer-Monsanto

Bonucci e il dolore per la malattia del figlio : il racconto della moglie in lacrime alla Carrà : Ad A Raccontare comincia tu, Raffaella Carrà ha fatto visita a Leonardo Bonucci . Commossi, il giocatore della Juventus e la moglie Martina Maccari hanno raccontato la storia della malattia del loro ...

La bambina spiega agli adulti come salvarsi da un attacco armato : il racconto è da brividi. E il video vi farà riflettere : “Se qui arrivasse una persona armata, sareste tutti morti“. È l’inizio del racconto di una bambina di fronte a un gruppo di adulti, dipendenti di un’azienda, riuniti in una lezione di team building in caso di attacco armato negli uffici. “Se parlate ad alte voce, l’aggressore vi scopre. Per questo a volte giochiamo a chi sta in silenzio il più a lungo possibile. Potete provare a proteggere i vostri amici ...

Panarea «plastic free» - il racconto del sindaco : «Chi non butta la bottiglia di plastica riceve un buono per la spesa» : A Panarea la salvaguardia dell'ambiente è una cosa seria. Pochi giorni fa è infatti partita un'iniziativa in collaborazione con Marevivo -l'associazione nazionale ambientalista-, chiamata #EmergenSea, ...

Sesso con l’allievo a Prato - il racconto del ragazzo : “Dormivo e al risveglio lei era su di me” : "Non mi sono neppure reso conto che era la mia prima volta, avevo l'ormone del tredicenne”, avrebbe detto ai magistrati il quindicenne di Prato che ha avuto un figlio da un'infermiera di 31 anni che gli impartiva delle lezioni di inglese. Il ragazzo è stato ascoltato ieri dal gip Francesca Scarlatti per tre ore.Continua a leggere

"Dormivo e quando mi sono svegliato lei era sopra di me". Il racconto del ragazzo di Prato ai magistrati : "Non mi sono neppure reso conto che era la mia prima volta, avevo l'ormone del tredicenne". È questa una delle dichiarazioni rilasciate ai magistrati dal quindicenne di Prato che ha avuto un figlio da una donna, un'infermiera di 31 anni, che gli impartiva delle lezioni di inglese. Il ragazzo è stato ascoltato dal gip Francesca Scarlatti per tre ore, supportato da uno psicologo, nella stanza delle audizioni protette dove ha risposto ...

Il racconto della guerra attraverso gli occhi di un bambino "Le Voci dell'inchiesta" di Pordenone : Sì è conclusa ieri, domenica 15 aprile, la XII edizione di Le Voci dell'inchiesta - Pordenone Docs Fest che tra ospiti, proiezioni in anteprima e incontri ha registrato il tutto esaurito tutti i ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : Alice d’Amato - la rottura del crociato - il dramma e la medaglia. Il racconto commovente di Folco Donati : Folco Donati è una delle personalità più importati e influenti nel panorama ginnico in Italia, è il Presidente della Brixia Brescia che domina la Serie A (la Leonessa è lanciata verso il 17esimo scudetto, il sesto consecutivo) e in quella società sono nati i più grandi fenomeni della nostra Polvere di Magnesio a partire da Vanessa Ferrari fino ad arrivare alle Fate della classe 2003. E oggi uno dei nostri quattro giovani fenomeni si è ...

Calciatore ucciso - orrore nel racconto del pm : “Volevano tagliargli la gola” : “L’hanno prima sedato e poi messo da vivo nel bidone, volevano tagliargli la gola e nella loro crudeltà non sono riusciti, però, a sgozzarlo, così è morto là dentro per asfissia dopo aver respirato i vapori dell’acido con cui hanno cosparso il corpo“. Tutto l’orrore dell’omicidio dell’ex Calciatore del Brugherio Calcio Andrea La Rosa, 35 anni – scomparso il 14 novembre 2017 e ritrovato ...

Ferrara - la consigliera Elisabetta Soriani rapinata in casa. Notte da incubo - il racconto : Ferrara, 8 aprile 2019 - «È stata una bruttissima esperienza. Ora mi auguro che, a fronte di una vicenda personale difficile, non ci siano strumentalizzazioni. Vorrei che prevalesse la sensibilità ...

Louis Garrel : “Vi racconto il ménage à trois con mia moglie Laetitia Casta e Lily-Rose Depp” : "Nell'amore non si impara mai nulla, ogni volta che lo provi è come se ricominciassi una nuova vita, ma sempre tra mille paure e interrogativi, perché le persone non le conosci mai del tutto, c'è sempre una parte imponderabile che permane". Quando lo incontriamo in un hotel romano, l'enfant prodige Louis Garrel ci parla in italiano, intervallando ogni tanto il tutto da qualche parola in francese e una tirata alla sigaretta ...

Vivere a L’Aquila - il racconto dello studente ‘nativo’ del sisma : “Ci si sente profughi - con la voglia di un futuro migliore” : “Si è sviluppato anche un senso politico tra i ragazzi in questi anni”. Tommaso Cotellessa e` il combattivo rappresentante di istituto del liceo classico Cotugno delL’Aquila. Diciotto anni, penultimo anno di liceo e una storia esemplare della capacità di resilienza e visione dei giovani aquilani ‘nativi del terremoto’. Quella tragica notte Tommaso aveva 8 anni, dopo le prime scosse aveva cercato riparo tra le coperte dei suoi ...

Banche - Paragone licenzia Tria : 'Vi racconto una storia'. Etruria - la Boschi - la consigliera e il figliastro : ... sceglie un video pubblicato su Youtube per scatenare l'inferno su Giovanni Tria , il ministro dell'Economia sulla graticola, grillina e leghista, per i ritardi nei rimborsi ai truffati degli ...

Banche - Paragone licenzia Tria : "Vi racconto una storia". Etruria - la Boschi - la consigliera e il figliastro : "Vi voglio raccontare una bella storia". Gianluigi Paragone, senatore M5s "candidato scomodo" alla presidenza della Commissione parlamentare sulle Banche, sceglie un video pubblicato su Youtube per scatenare l'inferno su Giovanni Tria, il ministro dell'Economia sulla graticola (grillina e leghista)

Il generale e il flirt con la moglie del suo sottoposto - ora parla Michela Morellato : 'Vi racconto tutta la verità' : Kiersten Rich, la sexy blogger che gira il mondo… ed è pagata per farlo. Che invidia! - IL CASO DI AMEDEO GORIA - Michela precisa: 'Io non cerco nulla, io lotto contro l'arroganza del potere ...