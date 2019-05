Vettel | mio obiettivo resta vincere mondiale con Ferrari

Formula 1 - Ecclestone bacchetta Vettel : “è il mio pilota preferito - ma non si aspettava che Leclerc…” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del momento che vive la Formula 1, soffermandosi su Hamilton e Leclerc Bernie Ecclestone ha lasciato il ponte di comando della Formula 1, ma continua a viverla da vicino respirando l’aria del paddock. L’ex boss del circus si è presentato anche a Baku per il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1, guardando da vicino la vittoria di Bottas su Hamilton e ...

Formula 1 - Villeneuve smonta la Ferrari : “Leclerc non ha esperienza - il binomio con Vettel è dannoso” : L’ex pilota canadese si è soffermato sulla situazione che si respira in Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista I cattivi risultati ottenuti dalla Ferrari in questo avvio di stagione stanno demoralizzando i tifosi, che mai si sarebbero aspettati un gap di queste dimensioni dalla Mercedes dopo quattro gare. photo4/Lapresse L’aria che si respira a Maranello appare al momento tranquilla, ma dietro la coltre di tranquillità ...

F1 - Gran Premio di Baku : Bottas vince in volata su Hamilton. Poi Vettel e Verstappen : Bottas si aggiudica il Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbagian, a Baku. Per lui è la quinta vittoria in carriera. Il circuito di Baku vede l'ennesima doppietta stagionale delle...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : vince Bottas. Poi Hamilton - Vettel e Verstappen : Bottas si aggiudica il Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbagian, a Baku. Per lui è la quinta vittoria in carriera. Il circuito di Baku vede l'ennesima doppietta stagionale delle...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : Bottas-Hamilton - battaglia finale. Poi Vettel e Verstappen : Gran Premio di Formula 1 a Baku, in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : le Mercedes davanti a Vettel - safety car al 40° giro : Gran Premio di Formula 1 a Baku , in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese dell'Alfa ...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : Bottas al comando - poi Hamilton - Vettel e Verstappen : Gran Premio di Formula 1 a Baku, in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : Bottas ed Hamilton sorpassano Leclerc - quarto Vettel : Gran Premio di Formula 1 a Baku, in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese...

F1 - diretta Gran Premio di Baku : Bottas in testa davanti ad Hamilton e Vettel : Gran Premio di Formula 1 a Baku , in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese dell'Alfa ...

F1 Ferrari - Vettel : «Mi sento a mio agio» : BAKU - Sebastian Vettel è ottimista al termine della prima giornata di prove libere in Azerbaijan, sul circuito cittadino di Baku. 'E' stato un venerdì piuttosto complicato, perchè abbiamo potuto ...

Vettel - il GP e la finale a Baku : "Ci voglio tornare con il mio Eintracht" : Con la Ferrari deve ancora ingranare e spera che il Gran premio di Baku possa essere quello della svolta. Ma Sebastian Vettel, prima guida della Rossa, ha anche altri interessi sportivi nella capitale ...

F1 Ferrari - Vettel : «Il mio ritiro è ancora lontano» : ROMA - L'addio alla F1 non è assolutamente all'ordine del giorno per Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari ha risposto così alle parole dell'ex patron del Circus, Bernie Ecclestone. ' Non mi ...

Formula 1 - al Gran premio della Cina doppietta Mercedes : vince Hamilton - poi Bottas. Vettel terzo : Il campione del mondo in carica conquista così la sesta vittoria in Cina, la 75/a in carriera e la seconda di fila dopo quella in Bahrain. Era dal 2014 che la Mercedes non piazzava tre doppiette ...

Binotto difende Vettel dopo il Gran Premio del Bahrain : Sebastian Vettel Il team principal della scuderia Ferrari, Mattia Binotto, ha difeso il suo pilota Sebastian Vettel dopo che il quattro volte campione del mondo ha commesso un altro errore di alto profilo durante il Gran Premio del Bahrain. Durante l'ultimo stint della gara, Vettel ha fatto un testa coda con la sua Ferrari mentre duellava con Hamilton. ...