Verona, rubano il telefono a una donna in treno: nigeriano li ferma e viene aggredito

È intervenuto per difendere una signora a cui stavano rubando il cellulare. Ha affrontato i ladri che lo hanno poi aggredito. E la sua storia viene raccontata da Repubblica, dopo che gli altri passeggeri del treno hanno soccorso il ragazzo e hanno avvisato il giornale per poter raccontare che ha fatto colui che descrivono come un “eroe”. Il protagonista della vicenda è Bexander Best, un ragazzo di 26 anni arrivato dalla Nigeria “per avere una vita migliore”, come racconta lui stesso. L’episodio avviene intorno alle 20: Bexander è sul treno che va da Trento a Verona, un regionale su cui sono presenti poche persone. Si accorge di due ragazzi nordafricani che iniziano a parlare con una signora di circa 60 anni: mentre uno discute con lei, l’altro le sfila il telefono dalla borsa e si allontana. Il ragazzo nigeriano costringe i due a restituire il telefono, ma lo aggrediscono: prima una botta al naso, poi la colluttazione. Intervengono gli altri passeggeri ed evitano che la rissa continui. I due ladri scappano.

(Di sabato 4 maggio 2019) Hato due ladri che avevano appena rubato ila unaa bordo di untra Trento e: i due, però, lo hanno. Bexander Best, ragazzodi 26 anni, è comunque riuscito a far restituire il cellulare e oradefinito da chi ha assistito alla scena come un "eroe".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...