Verissimo | Roby Facchinetti colpito da un lutto | l’annuncio doloroso

(Di sabato 4 maggio 2019)perdopo: è morto un suo carissimo fan Giusto poco fa è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata didi Silvia Toffanin. E tra gli ospiti intervistati dalla conduttrice c’è stato anche, il quale è statoda un. E’ stato lo stesso popolare cantante ad annunciarlo su instagram giusto poco fa, pubblicando un selfie insieme a questo suo grande fan venuto a mancare la scorsa notte, e nella didascalia ha scritto:“Ciao caro Marco, questa notte sei volato in cielo lasciando nel cuore di tutti noi un profondo dolore e un vuoto incolmabile…Purtroppo il tremendo male che ti avevanon ti ha risparmiato….”Ovviamente i fan disi sono immediatamente riversati sul suo profilo instagram per fargli le più sincere condoglianze per questa perdita....

