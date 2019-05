TelevideoRai101 : Usa,Boeing 737 nel fiume: tutti salvi - akumal2001 : RT @ilgiornale: #Usa, Boeing finisce in un fiume. Salvi 136 passeggeri: 21 feriti - sacspo : USA: BOEING 737 DA GUANTANAMO FINISCE FUORI PISTA, 21 FERITI -

Usa,737nelTregedia sfiorata in Florida:un737della Miami Air International in arrivo dalla base militare americana di Guantanamo a Cuba,con a bordo 136 passeggeri e 7 membri d'equipaggio,è uscito fuori pista finendo nel. Non ci sono state vittime, 21 feriti lievi. L'incidente forse a causa del maltempo. A bordo dell'aereo c'erano militari, ma anche familiari, contractor e altri civili.(Di sabato 4 maggio 2019)