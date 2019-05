Usa | capo Pentagono Shanahan difende lavoro dell' intelligence statunitense su crisi in

Strage Sri Lanka - diffUsa la foto del "capo" kamikaze | Premier : possibili altri attacchi : "Ci risulta che ci siano in circolazione altri terroristi e altri ordigni". I turisti rientrati raccontano: "All'improvviso è scoppiato l'inferno"

Borsa Usa - trimestrali : verso un capovolgimento delle previsioni : Ci aspettiamo che i profitti raggiungeranno il picco nel terzo trimestre del 2019 e che poi scenderanno in linea con un'economia statunitense più debole. In generale, prevediamo che i profitti Usa, ...

Notre Dame - l'accUsa gravissima del capo dei Gilet gialli su Macron : "A cosa gli è servito l'incendio" : Dopo l'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame, uno dei leader più radicali dei Gilet gialli, Cristophe Chalençon, ha attaccato il presidente francese Emmanuel Macron, dicendo all'Adnkronos che "sfrutterà questa catastrofe per rinviare il momento della verità con il popolo francese. No

Capo di Stato Maggiore Usa soddisfatto dal livello dei contatti con l'esercito russo - : Allo stesso tempo, secondo il generale Joseph Dunford, Mosca negli ultimi anni "non si comporta normalmente". Joseph Dunford, presidente del Joint Chiefs of Staff, Stato Maggiore congiunto - ndr, ...

La Tac del Giovanni Paolo II di RagUsa intitolata al dott. Capobianco : Sarà intitolata al dott. Carmelo Cpobianco, radiologo scomparso prematuramente, la nuova TAC dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa

Caporalato - ribaltata in appello la storica sentenza contro ‘re delle angurie’ accUsati di schiavitù. Sagnet : “Hanno vinto loro” : ribaltata la sentenza storica sul Caporalato: la Corte d’assise d’appello di Lecce ha assolto 11 dei tredici imputati condannati in primo grado nel 2017 per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù dei lavoratori migranti impiegati nella raccolta delle angurie e dei pomodori nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce. Dietro il verdetto, una ragione tecnica: la Corte ha infatti accolto la tesi del ...

Ora Trump licenzia anche il capo dell'agenzia che protegge i presidenti Usa : L"amministrazione Trump ha annunciato un avvicendamento alla guida dell"United States Secret Service (Usss), l"agenzia incaricata di garantire la sicurezza personale dei presidenti Usa.Quest"ultima avrà a breve un nuovo capo, in quanto quello uscente, Randolph Alles, ha rassegnato di recente le dimissioni. Costui, ex generale del corpo dei marines, era stato nominato dal tycoon alla guida dell"Usss nell"aprile del 2017 e ultimamente, a detta ...

Usa - Trump silura la ministra dell'Interno e il capo Secret Service | : Il tycoon annuncia la fine dell'incarico di Kirstjen Nielsen, segretario della Homeland Security. Al suo posto l'avvocato Kevin McAleenan. Alla base della decisione, la crisi migratoria dal Messico. A ...

Iran - Trump mette i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche straniere Capo dei Guardiani : ‘Soldati Usa a rischio’ : Donald Trump infligge l’ennesimo colpo alla politica estera di Barack Obama. Gli Stati Uniti hanno ufficialmente messo i Guardiani della rivoluzione, la milizia Iraniana, nella loro lista di organizzazioni “terroristiche” straniere, aumentando il rischio di maggiori sanzioni contro Teheran. Lo ha annunciato lo stesso Capo della Casa Bianca. Questa è “la prima volta” che un’organizzazione “parte di un governo ...

Scoreggia nella mia stanza sei volte al giorno! Dipendente accUsa di bullismo il suo capo : A Melbourne, in Australia, un ingegnere ha fatto causa all’azienda dove lavorava perché per anni è stato vittime delle umiliazioni da parte del suo ex capo. Come riporta la BBC, ai giudici David Hingst, ha raccontato che condivideva un ufficio molto piccolo e senza finestre con il suo superiore, Greg Short: secondo la versione dell’ex Dipendente, il capo “si alzava, avvicinava il sedere a lui e gli scorreggiava addosso per poi andarsene”. A ...

Ingegnere fa caUsa al capo : sfogava le sue flatulenze su di lui almeno 5 o 6 volte al giorno. E lo dice la Bbc : Un Ingegnere ha fatto causa all’azienda in cui lavora perché il suo supervisore gli “scorreggiava addosso e se ne andava, lo faceva almeno 5 o 6 volte al giorno, in un ufficio piccolo e senza finestre”. Succede a Melbourne, in Australia, come riporta la Bbc: David Hingst ha chiesto un risarcimento di 1,8 milioni di dollari australiani, sostenendo che il suo ex capo Greg Short, con cui condivideva l’ufficio, “si alzava, ...