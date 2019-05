Usa | Boeing finisce in un fiume Salvi 136 passeggeri | 21 feriti

Usa - Boeing 737 supera la pista in fase di atterraggio e scivola in un fiume : Un Boeing 737 con più di 100 passeggeri a bordo è andato oltre la pista in fase di atterraggio ed è scivolato in un fiume, nella Base aerea navale di Jacksonville, in Florida....

Usa - Boeing 737 supera la pista in fase di atterraggio e scivola in un fiume : Un aereo passeggeri è andato oltre la pista ed è scivolato in un fiume, nella Base aerea navale di Jacksonville, in Florida. L'incidente è avvento nella tarda serata di...

Usa - Boeing 737 fuori pista : tutti salvi : 6.15 Usa, Boeing 737fuori pista:tutti salvi Un Boeing 737della Miami Air, che sarebbe dovuto atterrare alla Naval Air Station di Jacksonville, in Florida, è finito fuori pista e poi nel fiume St Johns.L'ufficio dello sceriffo di Jacksonville ha reso noto che il Boeing non "è stato sommerso e che tutti i passeggeri sono vivi". L'aereo, un charter militare proveniente da Guantanamo, cercava di atterrare durate una tempesta. Sul posto sono ...

Boeing ha perso il 13 per cento dei ricavi nel suo ultimo trimestre - anche a caUsa dei problemi con i 737 MAX : Boeing ha diffuso i dati finanziari sul suo ultimo trimestre e ha annunciato di avere perso il 17 per cento dei ricavi, rispetto all’anno precedente, anche a causa dei seri problemi con i suoi 737 MAX, coinvolti in due incidenti aerei

Airbus-Boeing - pubblicata la lista UE sui dazi per prodotti Usa : L 'Unione Europea risponde a Donald Trump sulla disputa tra Boeing e Airbus e, come previsto e annunciato , pubblica la lista dei prodotti USA con un valore da 20 miliardi di dollari che potrebbero ...

Boeing 737 giù a caUsa del software : «I piloti lottarono con il sistema» : «Portalo su, portalo su!», si gridava in cabina di pilotaggio pochi istanti prima dello schianto, ma non ci fu nulla da fare. I piloti rispettarono correttamente tutte le procedure di...

Congresso Usa - dubbi su Faa e Boeing : grave crisi di credibilità : ... è stato messo sotto accusa il software anti-stallo, che sarà presto aggiornato da Boeing; dopo l'incidente in Etiopia, i voli del 737 Max sono stati fermati in tutto il mondo. Le polemiche hanno ...

Usa - atterraggio d'emergenza per un Boeing 737 Max 8 in Florida ma stavolta è un guasto al motore : Il volo era partito da Orlando, dove ha fatto ritorno poco dopoil decollo. Non vi erano passeggeri a bordo e non si tratta dello stesso guasto dei due aerei caduti

Boeing 737 Max - un optional a pagamento è la caUsa degli incidenti? : Un optional a pagamento del Boeing 737 Max potrebbe essere alla base dei due incidenti che hanno coinvolto il velivolo dell’indonesiana Lion Air e della Ethiopian Airlines. Si tratta di una spia che avverte di eventuali dati contraddittori legati ai sensori dell’angolo di attacco. Si tratta di una caratteristiche di (Continua a leggere)L'articolo Boeing 737 Max, un optional a pagamento è la causa degli incidenti? è stato pubblicato ...

Aereo caduto - 3 compagnie Usa incontrano Boeing per rivedere sicurezza - : Southwest Airline, American Airlines e United Airline esamineranno il sistema aggiornato di velocità del 737 Max e rivedranno documentazione e addestramento. Intanto, si starebbe indagando sulla ...

Boeing 737 Max - un optional a pagamento è la caUsa degli incidenti? : Un optional a pagamento del Boeing 737 Max potrebbe essere alla base dei due incidenti che hanno coinvolto il velivolo dell’indonesiana Lion Air e della Ethiopian Airlines. Si tratta di una spia che avverte di eventuali dati contraddittori legati ai sensori dell’angolo di attacco. Si tratta di una caratteristiche di (Continua a leggere)L'articolo Boeing 737 Max, un optional a pagamento è la causa degli incidenti? è stato pubblicato ...

Il segretario della Difesa statunitense Patrick Shanahan è accUsato di aver favorito Boeing - per cui ha lavorato per 30 anni : Il Dipartimento della Difesa statunitense ha avviato un’inchiesta sul segretario della Difesa a interim Patrick Shanahan, che aveva preso il posto di Jim Mattis a gennaio: è accusato di favoritismi nei confronti di Boeing, l’azienda costruttrice di aerei per cui

Usa - audizione in Congresso sul Boeing : 0.54 Prevista il 27 marzo la prima audizione in Congresso sui Boeing 737Max coinvolti in due diversi fatali incidenti nel giro di pochi mesi. Tra gli altri, saranno ascoltati, dalla sottocommissione Commercio del Senato, l'amministratore dell'autorità Usa sull'aviazione (Faa) Dan Elwell e l'ispettore del ministero dei Trasporti Calvin Scovel. L'audizione è stata richiesta dal senatore del Texas Ted Cruz che ha annunciato una seconda audizione ...

Canada e Usa : verifiche concessione certificazione FAA a Boeing 737 Max : Il dipartimento dei trasporti Usa, ha chiesto che si facciano delle verifiche sul processo che ha aperto le porte alla concessione della certificazione della FAA, Federal Aviation Administration,, per ...