Unione Europea - Gli Adas obbligatori dal 2022 - Foto Gallery

(Di sabato 4 maggio 2019) Nel, in Europa, diversi sistemi di assistenza alla guida (spesso identificati con l'acronimo inglese) diventeranno. L'Ue ha infatti raggiunto un accordo preliminare per imporre l'installazione, di serie, di 15 differenti sistemi di sicurezza attivi e passivi su tutte le nuove automobili e i veicoli commerciali: per le vetture già in commercio, omologate per la vendita prima del, le dotazioni diverrannoe a partire dal maggio del 2024.Più sicurezza. Prima di entrare effettivamente in vigore, l'intesa raggiunta dai rappresentanti dell'dovrà essere approvata dal comitato per il mercato interno e la protezione dei consumatori, oltre che da tutti i Paesi membri: quindi, dovrà essere sottoposta al giudizio del Consiglio dei ministri e del Parlamento. Il nuovo regolamento, già richiesto dai deputati nel 2017, punta a rendere più sicure le ...

