Unione Europea - Gli Adas obbligatori dal 2022 - Foto Gallery : Nel 2022, in Europa, diversi sistemi di assistenza alla guida (spesso identificati con l'acronimo inglese Adas) diventeranno obbligatori. L'Ue ha infatti raggiunto un accordo preliminare per imporre l'installazione, di serie, di 15 differenti sistemi di sicurezza attivi e passivi su tutte le nuove automobili e i veicoli commerciali: per le vetture già in commercio, omologate per la vendita prima del 2022, le dotazioni diverranno obbligatorie a ...

I croati hanno scarsa fiducia nelle elezioni e nell’Unione europea : In Croazia l’affluenza fornirà una risposta a una delle incognite più pressanti di questa tornata elettorale: l’avanzata della destra nazionalista in tutta Europa. Leggi

Regolamento o direttiva dell’Unione Europea : differenza e cosa cambia : Regolamento o direttiva dell’Unione Europea: differenza e cosa cambia Sappiamo con quale forza ruolo e funzioni dell’Unione Europea influiscono sull’assetto politico, sociale ed economico degli Stati membri. Di seguito vediamo cosa si intende, giuridicamente, per Regolamento e direttiva UE e in cosa l’uno è diverso dall’altra. Regolamento e direttiva: che cosa sono e quali sono le finalità? Regolamento e ...

Tasse auto - nell'Unione Europea crescono del 3 - 5% : Le auto? Sono un ottimo bancomat per ogni Stato europeo. E tra tutti, l'Italia non è nemmeno quella messa peggio. È quanto emerge dalla Tax Guide, un importante volume, in termini di peso, redatto da ...

Aumenta il supporto dell’Unione Europea all’Iran dopo che Trump ha minacciato di inasprire le sanzioni contro l’esportazione di petrolio iraniano : L’Europa si è impegnata a mantenere il suo impegno di aiutare l’Iran dopo che gli Stati Uniti hanno imposto pesante sanzioni sull’importo di petrolio dall’Iran. Il governo francese e l’Unione Europea hanno entrambi dichiarato di attenersi ai termini dell’accordo nucleare iraniano con le potenze mondiali anche dopo l’ultima mossa degli Stati Uniti. La Francia e i suoi partner europei intendono continuare gli sforzi ...

Migranti - ius soli e Unione Europea : Zingaretti rischia il flop : Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti , stando a quello che era stato annunciato, doveva cambiare spartito. Il programma doveva sì riguardare le tematiche tipiche dei progressisti nostrani, ma ...

Vi spiego il fallimento dell'Unione europea. Parla Corrado Ocone : Il liberalismo di Alexis de Tocqueville, di Benjamin Costant e di Benedetto Croce non cala dall'alto secondo regole astratte di etica giuridicizzata o di economia, ma si crea dal basso secondo ...

Dal 2021 la pesca elettrica sarà vietata in tutta l’Unione Europea : Martedì 16 aprile il Parlamento Europeo ha votato a favore del divieto della pesca elettrica in tutta l’Unione a partire dal 2021: i pescherecci europei non potranno utilizzare questo tipo di pesca in tutte le acque in cui transiteranno, quindi

Dacrema a palazzo Galli : 'Unione Europea è orfana della grande politica' : Questa Europa, invece, si è sbilanciata sugli aspetti finanziari trascurando obiettivi più importanti e dimenticando che la politica vera supera quella economica». Regole non confinate ad aspetti ...

Daniele Nannucci premiato dall'Unione Europea e dal sindaco di Talla : Un piccolo gesto per sottolineare come l'organismo internazionale, apparentemente così distante, è invece più vicino di quanto si possa pensare, un segnale per mostrare che la 'politica del fare' ...

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la riforma del copyright - che ora diventerà legge : Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato lunedì la riforma del copyright, la nuova e discussa direttiva per aggiornare le regole sul diritto d’autore nell’Unione Europea. Il voto di oggi del Consiglio era considerato una formalità, praticamente automatico dopo l’approvazione della riforma

Unione Europea : fermare le armi in Libia : 0.00 L'Unione europea e i suoi Stati membri "chiedono a tutte le parti di cessare immediatamente tutte le operazioni militari" nella zona di Tripoli e il rispetto delle "tregua umanitarie chieste dall'Onu". E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta sulla crisi libica. L'Ue chiede inoltre ai partner internazionali e regionali di "esercitare la loro influenza e inviare un messaggio inequivocabile alle parti coinvolte", e cioè che "non ...

Libia - l'Unione Europea chiede il cessate il fuoco a Tripoli : L Unione Europea e i suoi Stati membri chiedono a tutte le parti di cessare immediatamente tutte le operazioni militari nei pressi della capitale libica Tripoli. L'Esercito nazionale libico e tutte le ...

Brexit - l'Unione Europea concede tempo alla May : divorzio rinviato al 31 ottobre : Qualcuno l'ha già ribattezzata una Halloween-Brexit, perché le lancette dell'orologio del divorzio del Regno Unito ora sono spostate al 31 ottobre. Otto ore di lavori, tante ce...