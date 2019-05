Unicredit lascia Facebook | Messenger e Instagram “Vogliamo dialogo riservato e di alta

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) “Valorizzare i canali digitali proprietari per garantire une diqualità. In linea con questo impegno,annuncia che a partire dal 1° giugno non sarà più su“. È questo l’ultimo messaggio postato dasui social media, sui quali ha deciso di cambiare rotta. E con l’addio a, scrive l’agenzia Agi, la banca rinuncia completamente a due social network e alla piattaforma di messaggistica(tutti canali che fanno capo al gruppo di Menlo Park) per concentrare la comunicazione della propria attività sui propri mezzi digitali, il sito Internet, in primo luogo, ma anche email, telefono e chat.Una decisione che arriva dopo lo stop degli investimenti pubblicitari sulla piattaforma di Mark Zuckerberg, avvenuto a marzo 2018 dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Motivo per ...

