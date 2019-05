Una vorace illusione che adora il profitto Papa Francesco scomunica il capitalismo

agi

(Di sabato 4 maggio 2019) “”, “orientato al, con un orizzonte limitato”, basato sulla “” di una crescita illimitata.condanna il modello economico capitalistico seguito “per troppo tempo”, causa delle “precarie condizioni della nostra casa comune”.Lo fa, il pontefice, rivolgendosi ai partecipanti all'Incontro promosso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale sul tema ‘L'industria mineraria per il bene comune' e svoltosi in Vaticano ieri e oggi.auspica "lo sviluppo di un'economia circolare, specialmente nella sfera delle attività minerarie" che sia contro "la cultura dello scarto".Sebbene "noi assistiamo spesso al suo disastroso impatto sul mondo naturale e sulla vita della gente, siamo ancora restii al cambiamento", rimarca sottolineando come i poteri economici continuino “a giustificare l'attuale sistema mondiale, in cui prevalgono ...

