Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 11 | 10

(Di sabato 4 maggio 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio un Boeing 737 finito fuori pista Jacksonville e ha finito la sua forza nel fiume dentro Poi il San Johns il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo a Cuba e aveva a bordo 136 persone tra passeggeri ed equipaggio secondo quanto riferito dai media americani sono stati tutti i tratti in salvo anche se una ventina fermano le autorità sono stati trasportati in ospedale in seguito a ferite lievi il caso Siri continua a scuotere la maggioranza con il premier Di Maio che durante un comizio a Casoria ribadisce la sua posizione mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento una poltrona dice un caso che si poteva risolvere in due minuti al prossimo Consiglio dei Ministri 5 Stelle potranno per la decadenza del sottosegretario leghista indagato per corruzione mentre il carroccio ...

