Uber si quota in Borsa - ma qual è il destino dell’unicorno degli unicorni? : Un Giano bifronte. Uber sta per quotarsi in Borsa ma la fondamentale ambiguità dell’azienda rimane. Modello di business innovativo e creazione di ricchezza per tutti oppure un vero e proprio schema piramidale eticamente inaccettabile? A pensarci bene è il grande problema della gig economy. Ma per Uber, che è il campione del settore, come vanno le cose? Wired lo ha chiesto a due esperti europei, che hanno due visioni profondamente diverse. ...

Le tante incognite della quotazione in borsa di Uber : Stavolta ci siamo: Uber è pronta per la borsa. E per la prima volta possiamo parlare di prospettive con il supporto dei numeri. Nel documento inviato alla Sec , il gruppo ha fornito una visione ...

Uber si quota in Borsa - tutto quello che c’è da sapere : tutto pronto per la quotazione tech più attesa nel 2019 a Wall Street. Uber, la piattaforma di noleggio auto con conducente più famosa al mondo, ha consegnato i documenti per la quotazione alla Securities and Exchange Commission (Sec) americana – equivalente alla nostra Consob – per la valutazione. Ancora non ci sono date definitive per la quotazione né sono stati svelati molti dettagli, ma la valutazione della società si stima tra i 90 e i 100 ...

Lyft si quota al Nasdaq prima di Uber - il car sharing arriva a Wall Street : Le due nemiche sono fra i volti noti della Gig Economy, nel mirino della politica americana che discute da anni e che potrebbe farne un tema da campagna elettorale. Anche se al momento una svolta ...