Tragedia di Superga | anche la Juventus ricorda il “Grande Torino”

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Non solo lo striscione dei tifosi, apprezzato da Cairo, in occasione del derby di ieri sera, mala nota del profilo ufficiale Twitter della, cheil Grande Torino a 70 anni dalladi. Ecco il post.“Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalladi, lasi unisce al ricordo di quei campioni straordinari“.di, Gravina: “Ricordo del Grande Torino è ancora vivo”di, Mattarella: “Pagina indelebile della storia della Repubblica” LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –>Tutte le notizie sullaL'articolodilail “Grande Torino” CalcioWeb.

juventusfc : Il 4 maggio 1949 scompariva il #GrandeTorino. A 70 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo… - juventusfc : Una delegazione dello #JuventusMuseum è oggi a Superga, in occasione dei 70 anni della tragedia che coinvolse il… - AAlciato : Vittorio, Vittorio, è morto il Torino’ ‘Ma come il Torino, tutto?’ ‘Sì Vittorio, tutto’. (4/5/1949. Avvertono… -