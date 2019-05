Traffico Roma del 04-05-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2019) VIABILITÀSABATO 04 MAGGIOORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 . IN CITTA’ NULLA DA SEGNALARE ANCHE QUI LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE. TRA BREVE ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE ORE 16.00 CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. PERMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO. PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE ...

