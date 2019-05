Traffico Roma del 04-05-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2019) VIABILITÀSABATO 04 MAGGIOORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI . SULLA VIA SALARIA ILRALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEGLI SCIPIONI E AL PRENESTINO IN VIA TEANO NEI PRESSI DI VIA MADDALONI SEMPRE PER UN INCIDENTE ILRALLENTA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DRAGO MAZZINI, E IN ZONA FINOCCHIO IN VIA DI ROCCA CENCIA ALL’INCROCIO CON VIA SELLIA CI SPOSTIAMO A OSTIA DOVE E’ ANCORA UN INCIDENTE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA GUIDO CALZA NEI PRESSI DEL CINELAND. CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA ...

