Tour de Yorkshire 2019 | Alexander Kamp si aggiudica la terza frazione precedendo Lawless

Tour de Yorkshire - Kamp vince in volata la terza tappa della corsa : Tour de Yorkshire, Alexander Kamp ha vinto al fotofinish la terza tappa superando Lawkess e Van Avermaet Tour de Yorkshire, la terza tappa della corsa è stata vinta dal danese Alexander Kamp. Il ciclista della Riwal ha superato in volata Lawkess e Van Avermaet, classificatisi rispettivamente secondo e terzo nella tappa odierna. Ottimo inizio di stagione per Alexander Kamp che anche oggi ha dimostrato d’avere una marcia in più in ...

Tour de Yorkshire 2019 : Rick Zabel vince la seconda tappa allo sprint - battuti Boy van Poppel e Chris Lawless : Rick Zabel si impone in volata nella seconda tappa del Tour de Yorkshire, 132 km da Barnsley a Bedale. Il 25enne tedesco della Katusha-Alpecin, figlio del mitico Erik, ha vinto con grande autorità lo sprint di gruppo finale, battendo l’olandese Boy van Poppel e il britannico Chris Lawless. Per Rick arriva così il secondo successo da professionista, a quasi quattro anni di distanza da quello ottenuto nella terza tappa del Giro d’Austria 2015. La ...

Tour de Yorkshire : Rick Zabel vince la 2ª tappa in volata : Tour de Yorkshire: Rick Zabel ha vinto la seconda tappa della corsa in volata, il tedesco ha supareto van Poppel e Lawless Tour de Yorkshire, Rick Zabel della Katusha è il vincitore della seconda tappa della corsa. Il ciclista tedesco ha superato in volata nell’ordine van Poppel, Lawless e Tennant. Dopo la vittoria di ieri di Jesper Asselman è toccato dunque a Zabel alzare le braccia al cielo sul traguardo di Bedale. Silente ...

Lorena Wiebes vince in volata la prima tappa del Tour de Yorkshire femminile - : Ha solo 20 anni ma in questo momento è già tra le migliori al mondo in volata: Lorena Wiebes ha aggiunto oggi un'altra vittoria al proprio palmarès conquistando la prima delle due tappe del Tour de Yorkshire femminile . Per l'atleta della Parkhotel Valkenburg si ...

Tour de Yorkshire 2019 - Jasper Asselman beffa il gruppo. Secondo Filippo Fortin : Jesper Asselman conquista la frazione inaugurale del Tour de Yorkshire 2019. Il corridore della Roompot è stato bravo a resistere alla rimonta del gruppo, che viene letteralmente illuso dall’ultimo superstite della fuga del giorno. L’olandese è il più veloce sul traguardo di Selby, mentre alle sue spalle figura il veneziano Filippo Fortin (Cofidis), il migliore di giornata tra i velocisti del gruppo. Terzo il belga Jonas Van ...

Tour de Yorkshire – Jesper Asselman si impone nella prima tappa - secondo l’italiano Filippo Fortin : Il corridore olandese della Roompot-Charles si impone in volata, precedendo l’italiano Filippo Fortin della Cofidis La prima tappa del Tour de Yorkshire se la prende Jesper Asselman, che taglia per primo il traguardo precedendo in volata Filippo Fortin. Un finale davvero incerto, considerando che l’olandese centra la bandierina di un tifoso negli ultimi metri, tenendola nel manubrio fino all’ultimo metro, rischiando e non ...

Tour de Yorkshire 2019 : Greg Van Avermaet punta al bis - Chris Froome guida il Team Ineos : Domani scatterà la quinta edizione del Tour de Yorkshire, breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima regione inglese. Saranno quattro le frazioni in programma, tutte in linea. Le prime due saranno adatte ai velocisti, ma il percorso della seconda è particolarmente interessante vista la presenza del circuito di Harrogate, lo stesso che verrà affrontato nei prossimi Mondiali. Le tappe decisive per la classifica generale saranno invece la terza ...