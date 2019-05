Totti alle Iene | ' La serie tv su di me? Si fa | anzi no Nessuno potrebbe interpretare

Roma - l'agente di Zaniolo : "Sorpreso dalle parole di Totti" : Il giorno dopo la bella vittoria della Roma sul Cagliari, in casa giallorossa tiene banco il futuro di Nicolò Zaniolo . Dopo le dichiarazioni di Francesco Totti sul contratto dell'ex Inter prima della ...

Roma - Francesco Totti : 'Conte? Scelta allenatore non dipende dalla Champions' : ... "Conte alla Roma? In queste settimane se ne sta parlando tantissimo - ha spigato a Sky Sport - ma noi abbiamo Ranieri in panchina e dobbiamo portargli rispetto fino alla fine. Lui è il nostro ...

Spalletti : 'Totti dirigente? Non saprei' - : Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Roma ha presentato in conferenza stampa il big match della vigilia di Pasqua: 'Trovarsi a 6 giornate dalla fine a lottare con una squadra del valore della Roma ...

Totti protagonista del prossimo GP di Formula E - il casco dell’ex capitano [GALLERY] : Francesco Totti sarà protagonista domenica del pre-gara di Formula E, l’ex capitano della Roma in versione pilota: ecco il suo casco Un casco speciale per Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma esordirà nelle vesti di pilota domenica, in occasione del Gp di Formula E nel quartiere EUR della capitale. L’ex capitano giallorosso prenderà parte allo show pre evento, in cui indosserà il casco personalizzato dallo stemma ...

Roma - un ex dirigente non ha dubbi : 'Potere a Totti e De Rossi allenatore' : Gian Paolo Montali , ex dirigente della Roma , carica ricoperta dal 2009 al 2011, parla al Corriere dello Sport del futuro del club giallorosso: 'Totti? Francesco non è un oratore, ma possiede un'intelligenza specifica del suo mestiere che è quella del filosofo e del letterato. Totti è un capo: possiede ...

Roma - De Rossi allenatore? Pazza idea di Francesco Totti : Roma, DE Rossi allenatore? – Nel marasma che sta dominando incontrastato nello spogliatoio giallorosso, potrebbe uscirne fuori un qualcosa che avrebbe di clamoroso. Con la Roma che è impegnata, in campo, a provare a raggiungere la Champions League è fuori dal campo, dietro le scrivanie, che si fanno le grandi manovre. Nei giorni scorsi Francesco […] L'articolo Roma, De Rossi allenatore? Pazza idea di Francesco Totti proviene da Serie ...

Inter - Bergomi e Pirlo con Spalletti. Zac : "Icardi non è Totti" : ZACCHERONI E ANDREAZZOLI - Anche Alberto Zaccheroni, Intervenuto a Radio Anch'Io Sport , ha preso le difese del tecnico: 'Credo che Spalletti ha fatto quello che avrei fatto anche io. Icardi deve ...

Crosetti : “Spalletti è geloso dei figli un po’ degeneri. Tratta Icardi come Totti” : “Un padre severissimo” Ovviamente l’esibizione post-partita di Spalletti si prende la scena sui quotidiani. Tutti lo aspettavano e lui non ha tradito le attese. Scrive Maurizio Crosetti su Repubblica: Lo show impietoso di Spalletti alla fine dimostra che l’Inter è una strana famiglia innaturale, con figlioli un po’ degeneri e un padre severissimo, forse geloso dei medesimi: appena uno di loro alza la cresta, lo chiude nello sgabuzzino. ...

Addio a Carlo Delfini - allenatore di Totti nelle giovanili della Lodigiani : Maestro di calcio e papà acquisito per tutti i nostri ragazzi, Carlo lascia un vuoto incolmabile in tutto lo sport nazionale. La sua storia professionale, i suoi insegnamenti e il suo saper sorridere ...

Spalletti : Icardi come Totti? Cerco il meglio per Inter : ''Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri, ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione. Lui sa i fatti e sa cosa deve essere chiarito, va chiesto a lui''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta cosi' la situazione relativa a Mauro Icardi. ''Dall'alto della sua esperienza tutelera' tutte le parti. Man mano che scorrono le partite ho sempre meno tempo e va usato per l'attenzione da mettere in campo. ...

Inter - Spalletti : ''Icardi come Totti? Cerco il meglio per l'Inter'' : MILANO - L'Inter si prepara alla settimana verità: domani la Spal, poi giovedì il ritorno con l'Eintracht Francoforte e domenica il derby col Milan, tre sfide fondamentali per la stagione nerazzurra. ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

