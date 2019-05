The Sinking City – “A Delicate Matter” gameplay trailer

The Sinking City : Immergiti nei misteri di Oakmont con il nuovo Trailer : Bigben e Frogwares Studio hanno il piacere di mostrare l’inedito video gameplay “A Delicate Matter”, una missione di The Sinking City disponibile nelle prime ore di gioco del titolo. Il filmato mostra il funzionamento delle principali meccaniche d’investigazione. Durante la missione, Mr.Throgmorthon, leader di una delle principali famiglie di Oakmont, chiede a Charles di esaminare attentamente una questione ...

The Sinking City si mostra in questo nuovo filmato di gameplay : Attraverso un comunicato stampa BigBen e Frogware Studio sono lieti di pubblicare un video di gameplay dedicato a The Sinking City.Il filmato è incentrato in particolare una missione, "A Delicate Matter" che può essere presa durante le prime ore del gioco. Nel video vengono mostrati i vari strumenti investigativi che potrete utilizzare per portare a termine le missioni.Durante questa missione, Throgmorthon, a capo di una delle principali ...

The Sinking City : un nuovo video gameplay per il gioco investigativo open world ispirato alle opere di H.P. Lovecraft : GameInformer ha condiviso un video che mostra 15 minuti di gameplay del gioco di Frogwares, The Sinking City. Vi suggeriamo caldamente di evitare questo video nel caso in cui non vogliate alcuna anticipazione, perché molto probabilmente contiene alcuni spoiler.The Sinking City è un gioco di investigazione ricco di storia e ambientato in un intricato universo ispirato a HP Lovecraft, in cui i giocatori entrano a Oakmont, nel Massachusetts - un ...

Putin e Trump? Meglio Cthulhu e Azathoth grazie alla stramba iniziativa degli sviluppatori di The Sinking City : Quando ci siamo trovati di fronte allo strano comunicato stampa riguardante The Sinking City abbiamo aggrottato la fronte e poi abbiamo inevitabilmente sorriso perché l'iniziativa di Frogwares è a dir poco stramba.La software house ha deciso di creare un'estensione per Chrome che sostituisce parole legate all'economia e a diversi politici con elementi dell'universo creato da H.P. Lovecraft. L'economia, Trump, Putin o la Brexit assumono una ...

The Sinking City : il gioco investigativo open world ispirato alle opere di H.P. Lovecraft sarà un'esclusiva di Epic Games Store per un anno : Bigben annuncia che The Sinking City farà parte del catalogo dell'Epic Games Store a partire dal 27 giugno, giorno in cui sarà disponibile in tutto il mondo. La versione digitale per PC sarà venduta in esclusiva sullo Store di Epic Games per un anno.Ambientato negli anni '20 dello scorso secolo, The Sinking City è un gioco d'avventura e investigazione, con una struttura open world, ispirato alle opere del famoso scrittore americano H.P. ...

The Sinking City sarà disponibile sull’Epic Games Store : Bigben è lieta di annunciare che The Sinking City farà parte del catalogo dell’Epic Games Store a partire dal 27 giugno, giorno in cui sarà disponibile in tutto il mondo. La versione digitale per PC sarà venduta in esclusiva sullo Store di Epic Games per un anno. Ambientato negli anni ’20 dello scorso secolo, The Sinking City è un gioco d’avventura e ...

"Il periodo è troppo affollato" : The Sinking City è stato rinviato e ha una nuova data di uscita : Nel caso in cui foste in trepidante attesa in vista dell'uscita prevista per il 21 marzo di The Sinking City abbiamo delle brutte notizie per voi dato che il rumor circolato negli scorsi giorni si è infine rivelato affidabile: l'avventura investigativa ispirata all'universo plasmato da H.P. Lovecraft è stata infatti rinviata.L'annuncio arriva dagli sviluppatori stessi che si sono affidati a un video per rivelare anche la nuova data di uscita, il ...