BotCongo : RT @mauriziocanetta: #permattinieri Venezuela. Guaidò tenta di rilanciare la rivolta contro Maduro. Winterthur. Espulso in Somalia l’imam c… - TelevideoRai101 : Thailandia, celebrazioni per Rama X - mauriziocanetta : #permattinieri Venezuela. Guaidò tenta di rilanciare la rivolta contro Maduro. Winterthur. Espulso in Somalia l’ima… -