Tennis | Sorteggio Masters 1000 Madrid 2019 | possibile semifinale Djokovic-Federer

(Di sabato 4 maggio 2019) E’ stato effettuato pochi minuti fa ildeldi, il quarto torneo di questa categoria presente nel calendariotico dell’ATP. Difende il titolo Alexander Zverev: il tedesco, lo scorso anno, ha battuto in finale l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 6-4.La prima notizia riguarda il posizionamento di Rogerin tabellone: allo svizzero tocca in sorte la parte alta del tabellone, presidiata da Novak. Potrebbe, perciò, trovare il serbo in, in quello che è il suo primo torneo sulla terra rossa dal 2016. L’ultimo incontro giocato su questa superficie fu il secondo turno degli Internazionali d’Italia di quell’anno, perso contro Thiem. Il suo ritorno sul rosso sarà bagnato da uno tra il francese Richard Gasquet e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ma dovrà fare attenzione alle possibilità ...

